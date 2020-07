Me ofrecieron ser presidente de la Liga de Balompié y me negué: Rafa Márquez

La actualidad para Rafael Márquez, es la de querer seguir involucrado en el futbol, pero más allá de buscar una oportunidad en algún club, quiere enfocarse de lleno en sus proyectos personales.

"Tanto tiempo en el futbol será difícil que me pueda desligar, seguirá en mí toda mi vida. Seguramente habrá puertas que se abran para trabajar en el futbol pero por ahora estoy muy enfocado en proyectos personales, más que trabajar en otros lugares. Si pudiera trabajar en otros lugares, sería adquirir experiencia importante también", dijo Rafael Márquez, quien ya tuvo una experiencia como directivo del Atlas.

"Sí me llegaron a ofrecer ser presidente de la Liga de Balompié, pero les dije que no estaba preparado para tal, que les deseaba la mejor de las suertes, que pueda beneficiar a todos aquellos jugadores que se quedaron sin trabajo, que el día de mañana puedan tener oportunidad de dar ese salto a la Liga Profesional, a la MX, iremos viendo y dándole seguimiento a toda esta otra liga".





En cuanto a la actualidad del futbol mexicano, Márquez se dijo triste con los manejos que se han venido dando, pues siente que todo se decide poniendo por delante la parte económica.

"Me da tristeza cómo se maneja el futbol mexicano. Vemos otras ligas como la MLS que en cada momento está mejor y si no nos ha superado seguramente nos va a pasar. Tiene una organización seria y aquí son diferentes, no piensan en un mismo objetivo. Cada quien en su beneficio y eso afecta al futbol. Pero tengo esperanza de que quizá mañana podamos tomar decisiones en beneficio de nuestro futbol mexicano".

Foto: Cuartoscuro

"Cada vez existen más puntos que perjudican más que benefician al desarrollo del futbol, son decisiones económicas pero no es el punto de declarar esto, ya lo he dicho y conocen mi punto de vista.

Puede ser que sí se le hayan quitado escalones para poder llegar pero hay que pensar positivo y esta liga de desarrollo pueda proyectar a quienes tengan esa calidad, que puedan cumplir su sueño en Primer".

También mencionó que el hecho de que hayan desaparecido el Ascenso por unos años, habla de que todo gira alrededor del dinero.

"Yo creo que una de las decisiones por las que decidieron quitar el ascenso fue la parte económica, muchos equipos vivían al día en esa situación, que tuvieron que elegir ya no tener a sus propios equipos para no tener pérdidas. No sé con los equipos de Primera División qué tan fuerte económicamente están, obviamente algunos están respaldados, son bastante fuertes en ese sentido, otros no tanto, veremos qué tanto puede afectar, qué tanto pueden aguantar, ojalá puedan salir ante estas circunstancias".

Foto: Cuartoscuro

Ya no ha tenido contacto con la asociación de futbolistas

Si bien Rafael Márquez fue uno de los iniciadores de la Asociación de Futbolistas, decidió separarse y ya no ha tenido contacto con ellos, pero espera que sigan promoviendo la unión del gremio y haciendo respetar sus derechos.

"Ya lo he declarado, en cuanto pasó mi situación desafortunadamente tuve que separarme de la asociación, creo que los dejé en la mejor vía como para tener este diálogo con la gente de Federación, los directivos, de ahí no he tenido ningún contacto con ellos, desafortunadamente tuve que hacerme a un lado".

"Obviamente sí, sobre todo la unión del jugador que es lo más importante, cuando no hay esta unión va a ser difícil pelear por los derechos del jugador, significa muchísimo, se ha manifestado, visto que sigue sin existir esta unión, porque unos están más cómodos que otros y no hay este apoyo necesario, pero bueno, va a ser difícil, complicado más aún por cómo, por todo lo que existe en nuestro país en general".

FOTO: Twitter @RafaMarquezMX

Sobre Renato Ibarra

Obviamente en el caso de Renato futbolísticamente es un jugador que marca diferencia, en lo personal haya pasado lo que haya pasado espero que no vuelva a suceder, se pueda enfocar en lo principal que es lo futbolístico y profesional, que se pueda reivindicar de esa manera con toda la imagen que tenemos de él. La misma institución le está dando esta segunda oportunidad quizás habla de que creen en la persona y que dé frutos para beneficio de la institución

Foto: @RenatoIbarraM

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast