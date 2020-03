La Concacaf y la MLS suspenden sus torneos por coronavirus

La Concacaf y la liga de fútbol profesional de Estados Unidos (MLS) decidieron este jueves suspender de forma inmediata la Liga de Campeones y el torneo local, respectivamente, debido al coronavirus COVID-19.

En un comunicado, la MLS decidió parar su torneo en principio por 30 días, si se logra contener la pandemia del coronavirus, mientras que la Concacaf anunció que suspendió la Liga de Campeones, denominada también 'Concachampions', tras tener en cuenta el alto número de casos positivos por COVID-19 que se han presentado en Norteamérica.

Futbol Coronavirus 'juega' y se cancela partido de Cruz Azul vs Angeles FC

"Para Concacaf, el bienestar de todos aquellos relacionados con nuestros partidos y competencias es de suma importancia. Hemos estado monitoreando de cerca la situación de la salud pública a medida que ha evolucionado en los Estados Unidos y en toda la región", menciona el comunicado.

El mundo se encuentra afectado por el coronavirus, enfermedad que ya hizo de las suyas hasta en los eventos deportivos, pues debido a esto, el partido entre los Angeles FC y Cruz Azul no se jugará.

Este encuentro de cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, se llevaría a cabo en el Bank of California Stadium del condado en Los Angeles, Estados Unidos.

Esta decisión fue tomada por autoridades estadounidenses para prevenir la propagación del Covid-19, por lo tanto el conjunto Celeste busca regresar lo antes posible a la Ciudad de México.