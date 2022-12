Lionel Messi no suelta la copa del mundo ni un segundo ¡Hasta durmió con ella!

Y no es para menos. Si yo fuera él haría lo mismo, y es que a Messi le costó tanto conseguir una Copa del Mundo que ahora no la quiere soltar ni para dormir. El astro argentino no dejó el trofeo durante todos los festejos todavía en tierras qatarís al final del encuentro ante Francia, e inclusive ya en el regreso a Argentina durmió con la copa.

Te recomendamos: Qatar 2022: Festejo de Dibu Martínez en la final genera lluvia de críticas (video)

Fue por medio de las redes sociales, especificamente en su cuenta de Instagram en donde el capitan y diez de la Selección de Argentina publicó en tres fotos en las cuales se ve acostado en la cama del avión que voló de regreso a su país desde Qatar acompañado de la Copa.

En las otras dos fotos que acompañaban a la principal, se ve despertando con su título, además de tomarse un mate en la tercera foto con el mimo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

“¡Buen día!”, fue el corto mensaje que escribió para acompañar a las fotos en la publicación.

Los fanáticos argentinos y los de otras nacionalidades que siguen a Lionel Messi en Instagram de inmediato mostraron su apoyo y felicidad por el ahora campeón del mundo en la publicación que ya cuenta con más de 25 millones de likes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Muchos aficionados comentaron mensajes de felicitación al astro del PSG, pero los que más destacaron fueron de parte de su gente cercana, por hablar de algunos, Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista comentó: “BUENÍSIMOS DÍAS, MI AMOR”; Dybala, su compañero en selecicón: “Hermosa mañana, verdad”; Leandro Paredes “Buen día capitán”, por mencionar algunos.

Nota publicada en ESTO