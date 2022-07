Maribel Domínguez: "falta de liderazgo y conductas inapropiadas", el resultado de la investigación de la FMF

La Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado con el resultado del proceso de investigación al que fue sometido el cuerpo técnico de la Selección Femenil Sub-20 encabezado por Maribel Domínguez. De acuerdo con los resultados, «no se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico de la Selección Femenil Sub20 hacia sus jugadoras», aseguran, sin embargo la directora técnica y su equipo fueron destituidos..

En el informe compartido, la FMF informó que para dicho proceso se investigaron a 20 personas, involucradas de manera directa e indirectamente, luego de que el 18 de julio se recibió una carta con una solicutud de investigación. Tras las entrevistas, se pudo determinar que no existió ningún tipo de acoso, pero sí hubo «conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo que «privilegiaban a un grupo de jugadoras».

No se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico de la Selección Femenil Sub20 hacia sus jugadoras.

hacia sus jugadoras. Se encontró suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo, por parte de integrantes del Cuerpo Técnico, compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando a un grupo de jugadoras. Por lo anterior, estos integrantes del Cuerpo Técnico de la Selección Nacional Femenil Sub20 fueron separados definitivamente.

y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo, por parte de integrantes del Cuerpo Técnico, compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando a un grupo de jugadoras. Por lo anterior, estos integrantes del Cuerpo Técnico de la fueron separados definitivamente. En el caso de los demás integrantes del Cuerpo Técnico que también formaron parte de la investigación, no hubo evidencia de falta alguna al Código Fair Flay de la FMF , por lo que la decisión de convocarlos a la concentración recaerá en Ana Galindo, quien asumirá la Dirección Técnica de la Selección Nacional Femenil Sub20 , rumbo la Copa del Mundo de la categoría.

de la , por lo que la decisión de convocarlos a la concentración recaerá en Ana Galindo, quien asumirá la Dirección Técnica de la , rumbo la de la categoría. La psicóloga Parma Aragón no tiene vinculación reciente con ninguna Selección Nacional de México Femenil, por lo que no fue requerida en este proceso de investigación.

Sin más, la FMF, cerró con un mensaje de compromiso para brindar el apoyo necesario y atender cualquier queja o solicitud, aunque en una entrevista que se mantuvo en anonimato con una jugadora del Tricolor Mayor.

Un día después de que se dira a conocer que habría una investigación, el Diario de los Deportistas pudo saber el testimonio de una jugadora que porta el escudo de México: “Me siento desconcertada con lo que acaba de pasar. Justo he platicado con algunas y el tema sí es de atender, no es algo que dejemos ahí porque justo es lo que luego pasa, que dicen ayudarán y lo hacen por encima, se deja el tema dos, tres días y se olvida”, dijo en ese entonces.

