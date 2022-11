Pese a la derrota ante Argentina, ¿qué necesita México para avanzar a los octavos de final?

Doha. La derrota frente a Argentina pone en duda el pase de México a los Octavos de Final, algo que ha conseguido consecutivamente desde hace siete mundiales, en 1994.

Luego de dos jornadas, el Tricolor se encuentra en la última posición del Grupo C, con una diferencia de -2. El sector lo lidera Polonia, con cuatro unidades, seguido de Argentina y Arabia Saudita, pero con mejor diferencia de la Albiceleste, con 1 tanto a favor, por -1 de los asiáticos.

Con esto, el equipo del Tata Martino está obligado a vencer a Arabia Saudita en la última jornada el próximo miércoles 30 de noviembre y esperar el resultado de Argentina y Polonia. Un empate lo dejaría automáticamente fuera.

De lograr la victoria, México necesita que el conjunto europeo derrote al campeón de América, con lo que la dejaría en tres puntos y México avanzaría con cuatro.

En caso de empate entre polacos y argentinos, el Tricolor tendría que vencer a Arabia Saudita por más de cinco goles, para superar al equipo de Lionel Scaloni, y si este gana, el Tricolor dependerá de la diferencia en los marcadores, pues juntos México y Argentina tendrían que sacar ventaja de cinco goles en sus respectivos partidos para que México supere al equipo de Robert Lewandowski.

México no queda fuera del Mundial en la primera ronda desde 1978, cuando perdió sus tres partidos y se quedó fuera con 12 goles en contra y solo dos a favor. Para España 82 no clasificó, en el 86, cuando fue anfitrión, llegó a Cuartos de Final, y a Italia 90 no fue por el escándalo de los cachirules.