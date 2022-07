Torrado, Hierro y Pérez se van del Tricolor: Mónica Vergara, a evaluación

Los recientes fracasos en selecciones nacionales cobraron factura. Yon de Luisa confirmó la limpia. Gerardo Torrado, Luis Pérez e Ignacio Hierro fueron apartados de sus funciones, Mónica Vergara, pese a al bochornoso desempeño de cuadro femenil se mantiene en su puesto, pero está en evaluación. Yon actuó con mano dura.

A través de conferencia de prensa, Yon de Luisa, presidente de la FMF, aseguró que los resultados no han sido los esperados y se toma una decisión al respecto.

“Los resultados obtenidos en las últimas semanas significaron un golpe duro para el futbol mexicano y sobre todo para nuestra afición, eso nos obliga a actuar de inmediato, después de hacer un análisis hablamos con los involucrados, platicamos con ellos y de mutuo acuerdo se llegó a los acuerdos, la reestructuración implica las siguientes acciones, Gerardo Torrado deja su cargo de director general deportivo, Ignacio Hierro deja el cargo como director deportivo de selecciones nacionales, Luis Pérez deja de ser el técnico de la selección Sub-20 varonil”, dijo Yon.

Pese a todo, Vergara se queda

Por otra parte, el puesto de Mónica Vergara estará bajo análisis, ya que el propio Yon de Luisa asegura que se creará una dirección exclusiva para el área de selecciones femeniles y que será esta la que se encargue de tomar la decisión sobre la todavía técnica del Tri femenil.

«En el caso de Mónica Vergara, Directora Técnica deSelección Femenil, será la nueva dirección deportiva quien haga una evaluación y determine las acciones a seguir. Se creará una dirección exclusiva para selecciones femeniles que dará seguimiento a la estrategia que planteamos y que está basada en tres ejes: Captar talento, desarrollar ese talento en cada categoría y generar espectáculo de calidad»

De Luisa dijo que “los nuevos directores crearán una dirección exclusivamente para las selecciones femeniles y darles un seguimiento, cada una de nuestras categorías tienen que basarse en tres ejes, el primero es la captación de talento, el segundo es el desarrollo deportivo en cada una de las categorías y el tercero es la generación de espectáculo, juegos de gran calidad.".

"Los ajustes en la directiva están encaminados a evitar los resultados obtenidos en las últimas semanas, a profundizar el compromiso y la responsabilidad de los directivos con las diferentes selecciones naciones y fortalecer el desempeño en las ramas varoniles y femeniles”, indicó.

No conseguir boletos es una catástrofe

No conseguir sus boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024 fue la gota que derramó el vaso: “No hay cambios sencillos, pero el hecho de no calificar a dos mundiales y a los Juegos Olímpicos detonó esta decisión, eso y había algunos indicios de operaciones que no estaban al nivel que buscábamos, eso nos llevó a tomar estas decisiones”, expresó.

Yon no esperaba la catástrofe: “Creo que estas selecciones en específico tuvieron preparaciones muy positivas, tanto la Sub-20 como la selección femenil, no esperábamos estos resultados en los torneos, la Sub-20 tuvo tantos goles a favor en los primeros partidos y luego fuimos eliminados por Guatemala, no era algo esperado, en el caso de las mujeres ellas tuvieron juegos de preparación en España, Japón, jugamos en México contra Costa Rica, Canadá, Perú, Colombia, pero no dieron buenos resultados en la competencia, tenemos que apretar esas tuercas, nos preparamos bien, pero en la competencia suceden otras cosas”, lamentó.

De Luisa sabe que “todos enfocaremos nuestra energía para mejorar el desempeño de las selecciones varoniles y femeniles, la nueva dirección deberá seguir avanzando en un modelo deportivo de primer nivel para llevar a nuestras jugadoras y jugadores a su máximo nivel. En los siguientes días les estaremos compartiendo quienes eran los nuevos integrantes de la dirección deportiva”, cerró.

