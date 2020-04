Futbolista xalapeño vive en la incertidumbre de quedarse sin empleo en el Ascenso MX

VERACRUZ, Ver.- El futbolista xalapeño de los Cafetaleros de Chiapas Néstor Yair Olguín Leyva reconoció que vive un momento difícil en su carrera ante la inminente desaparición del Ascenso en nuestro país y que vendrá a dejar sin empleo a cientos de futbolistas mexicanos en las próximas semanas

En entrevista con el Diario de Xalapa reconoció que existe incertidumbre por saber qué pasará con todo lo que se está viviendo en el circuito, luego de que concluyera anticipadamente el Torneo Clausura 2020 y principalmente ante la propuesta de desaparecer el Ascenso MX.

Estamos con mucho sufrimiento, es una noticia que se destapó ya hace varios meses y en la cual obviamente venía sonando más fuerte, llegó un momento en el que creímos que ya se habían resuelto las cosas, ya no era probable este escenario, este cambio de formato, vuelven los rumores muy fuertes nada oficial pero yo siento que es cuestión de tiempo para que lo den de manera oficial y bueno la verdad que en todo el torneo sufrimos con ese rumor es difícil a veces concentrarte, mi objetivo es pelear por ascender y hay rumores que suenan fuertes y que dicen que nadie puede ascender

A pesar de que todo la información que se ha manejado en forma extraoficial Néstor Olguín sabe qué hay pláticas y reuniones para tratar de salvar a la liga o al menos de no cerrarle la posibilidad de trabajo a muchos futbolistas que hoy están en riesgo de perder su empleo con las nuevas reglamentaciones que se planean.

“Algunos jugadores de cafetaleros nos reunimos con la directiva, oficialmente no hay nada, oficialmente nada más esta la cancelación del torneo, hay también unas propuestas de parte de la federación, de futbolistas hubo una propuesta hacia la federación o un par de propuestas por ahí como bien lo mencionadas de poner jugadores mayores de que no haya descenso de primera a liga de ascenso pero que sí haya ascenso se propusieron varias cosas de los capitanes y de la asociación de futbolistas, pero nosotros con la directiva es eso nada más que no hay nada oficial que hay las propuestas sobre la mesa, y que se votó, ayer llegamos a un acuerdo en cuanto a los pagos”.

Sobre la “tibia” reacción de sus compañeros futbolistas de la Liga MX y de las figuras del fútbol mexicano con todo lo que ha ocurrido, dijo que espera que pronto se escuchen sus voces y los respalden porque es importante que ellos los respalden en estos momentos.

Sí la verdad que hemos sentido que no ha habido tanto apoyo de parte de los jugadores de primera división, muchos lo hemos hecho sabes en redes sociales pero bueno yo la verdad estoy esperanzado que futbolistas importantes de trayectoria de selección nacional se unan a la causa creo que esto les conviene a todo el futbol que haya ascenso que se compita porque a los 23 años tienes que estar compitiendo no te puedes desarrollar a la 23 años a esa edad ya tienes que estar en competencia

Olguín Leyva lamentó que todo esto se haya dado cuando vivía su mejor momento en Cafetaleros, era titular, había jugado cinco partidos y había teñido cierta regularidad en la división, la cual ahora se ve truncada por la finalización del campeonato y peor aún, ante la posible desaparición del circuito.

“Desde que llegué hace dos años a Cafetaleros me han tratado muy bien, acá de hecho ayer finiquitamos mi contrato porque se canceló la temporada yo tenía contrato hasta mayo y al verdad terminé en muy buenos términos de hecho está la posibilidad de seguir siendo de los mayores pero obviamente esto va a perjudicar sueldo, patrocinadores acá los equipos iban a recibir un dinero pero no van a pelear por el ascenso que esto importante en el tema personal obviamente ya estoy viendo cosas, obviamente le daría prioridad a cafetaleros tengo buena relación con la directiva, pero obviamente uno se mueve tengo por ahí un negocio en Orizaba andamos buscando alternativas”.

Sobre la posibilidad de enrolarse en la nueva Liga Balompié Mexicano, Néstor Olguín dijo que es una opción interesante, pero deberá esperar a ver qué ocurre finalmente con el ascenso y aseguró que si prospera la propuesta de permitir jugadores mayores en la liga de desarrollo, le gustaría quedarse en Chiapas y esa será su prioridad, aunque no descarta otros opciones.

La verdad que sí estoy enterado de esta liga, bueno sé que en Veracruz hay la posibilidad de que haya dos equipos uno en el puerto y otro en Córdoba, yo nada más les deseo lo mejor creo que si se da esto del no ascenso pueden tener una oportunidad de oro, tener un buen nivel futbolístico con jugadores de ascenso y de primera porque a primera le va a afectar todo esto y pues ojalá que los equipos sean equipos que trabajen serios que cumplan sus contratos que le den credibilidad a la gente y pues les deseo mucho éxito que poco a poco vaya desarrollándose me parece que quieren hace las cosas bien, tengo muy poco conocimiento de las personas que llevan esta liga pero mi percepción es buena