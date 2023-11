Brittany Sainz, gimnasta entre el top 10 del mundo, regresa por un 2024 lleno de victorias

Veracruz, Ver.- Se colocó como campeona entre los primeros diez del mundo dentro de la gimnasia rítmica y aunque una lesión la alejó por un tiempo del deporte, Brittany Sainz Ochoa está de regreso y se prepara para alcanzar buenos resultados en el ciclo 2024.

¿Cómo inició Brittany Sainz Ochoa en la gimnasia?

A sus 21 años, la también estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Veracruzana, relata que se inició en la gimnasia rítmica a los cinco años, apoyada por su madre quien veía en ella una niña muy activa.

“Mi mamá me comenta que desde más pequeña era muy activa, como soy la menor de la familia, muchas veces me quedaba sola mientras mis hermanos iban a la escuela entonces fue a pedir informes al Instituto Veracruzano del Deporte y ahí estaba la maestra Claudia del Club de Oro, me probé y me gustó”, expresa.

Deportes Invitan a participar en segunda carrera #OrgulloPolicial; fecha y costos

Apenas unas semanas de incorporarse al club, se le presentó su primera oportunidad para formar parte de la quinteta seleccionada y hacer su debut en la competencia de Fundamentos que se celebró en San Luis Potosí, donde reafirmó su gusto por este deporte.

“Cuando entré al club, justamente les faltaba una niña en la quinteta y resultó que yo daba la edad y me acoplé y pudimos competir, nunca se me va a olvidar ese momento, cuando entregaron las medallas, por la edad premian la participación, pero me gustó muchísimo, de ahí me fui desarrollando”, asegura con mucha emoción.

El interés y entusiasmo la llevó al Centro Nacional de Alto Rendimiento como seleccionada nacional en la gimnasia dentro de las categorías juvenil en conjunto y mayor en conjunto para representar a México en países de Europa, España, Bulgaria, Azerbaijan así como en América Latina como Perú, Colombia, El Salvador y algunos otros.

¿Cuáles son algunos títulos de Brittany Sainz?

Entre sus títulos más importantes es ser campeona Centroamericana en juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, campeona en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el más importante la única veracruzana en ocupar el noveno lugar mundial en Sofía, Bulgaria 2018 en conjunto de gimnasia rítmica.

Sin embargo, una lesión por un pinzamiento en la cadera la obligó a retirarse del deporte por un tiempo para poder recuperar el ritmo.

“Me retiré porque venía de una lesión y consecuente tenía otra lesión, me recupere de una pero terminando el ciclo competitivo tuve otra lesión y tuve complicaciones, me dijeron que tenía problemas de peso y me tuve que salir, estuve tres casi cuatro años en mi casa, vino pandemia, pero decidí regresar porque me quede con esa espinita y aquí ando, haciendo lo que más me gusta”, afirma.

Y es que comenta que aunque pareciera que la gimnasia es un deporte que no tiene riesgos porque no hay contacto con otras personas como el futbol americano o el soccer, también tiene su parte delicada.

“El riesgo es el desgaste de nuestras articulaciones, todo lo que hacemos no es normal, tener la flexibilidad, la fuerza, hay muchas niñas que pueden tener las condiciones, pero si no están fuertes pueden tener lesiones, son muchos factores y por eso es importante la preparación desde pequeña, hay lesiones que pueden llegar a ser crónicas y se convierten en graves”, explica.

Destaca que actualmente su lesión ya fue superada y se encuentra al cien para retomar la actividad y dar su mejor papel en el ciclo 2024 en una competencia con ella misma.

Menciona que no busca volver a la selección nacional, pero en caso de que sea llamada atenderá con gusto la invitación pero primero hará su mejor esfuerzo en las competencias estatales que inician en el mes de marzo del siguiente año, las copas hasta llegar al campeonato nacional.

“Me estoy preparando para el siguiente ciclo competitivo, mi meta es dar una buena participación, seguir inspirando a las niñas, eso me motiva mucho, pero más que nada la competencia es conmigo misma, busco ser mejor, realmente no busco ser seleccionada, si me hablan claro que estoy dispuesta pero si no me hablan también estoy contenta, no pasa nada, ya fui y se lo que se siente estar ahí”, puntualiza.