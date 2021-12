Gracias al deporte, a tres mujeres les cambió la vida positivamente

Gracias al deporte, Zeni Ávila Aguilar, Elvira Camacho Corrales y María del Rosario Ávila Aguilar llevan una vida saludable, además de figurar entre las mejores que practican el running en la capital veracruzana.

Las deportistas forman parte del equipo de entrenamiento MC Sport y lo realizan con destacados resultados en competencias en las que han participado, además físicos y saludables.

Zeni Ávila es la que más años lleva en el equipo y propios compañeros le reconocen su trayectoria que incluye varios medios maratones, carreras de 5 y 10 km con pódiums de por medio.

La deportista logra realizar la función en el deporte gracias a su estricta organización que inicia a las 4:45 de la mañana y culmina a las 5 de la tarde.

“Parece difícil, pero si te organizas puedes hacer todo. Para hacer esto, me levanto a las 4:45 de la mañana a realizar ejercicios de fuerza que son dos o tres veces por semana, como un día antes realizo comidas para el otro día, me da tiempo. Una vez que hago esa parte, arreglo a mi hija para llevarla a la escuela y posteriormente me voy a entrenar”

“Al culminar mi ejercicio, me aseo y de inmediato me concentro para irme a trabajar. A las 5 de la tarde que salgo de laborar, llego a casa para organizarme para al día siguiente que es hacer todas las comidas del siguiente día para tener tiempo y realizar la misma mecánica”, platicó la deportista en entrevista.

En 11 años con el equipo, Zeni ha visto grandes transformaciones en su cuerpo y notable salud, pero sobre toda mucha satisfacción que sólo da estar entre las mejores de cada competencia y ella lo ha experimentado en varias ocasiones, no sólo en el ámbito local y regional, también a nivel estatal y nacional.

Su última competencia fue en la de Banderilla en la categoría 30-35 años donde logró el primer lugar.

Reconoce que no sólo el ejercicio da resultados, “también la buena alimentación que es parte de mi vida diaria, porque sino llevas buena alimentación el ejercicio poco ayudará a conseguir los resultados que se busquen”.

La xalapeña ha practicado, gimnasio, gimnasia y fue parte de una Universiada en atletismo con distancia de 800 metros planos con buenos resultados y ahora es una de las más sobresalientes en las justas que se realizan en Xalapa y la región.

“Ojalá más mujeres se atrevan a realizar alguna disciplina deportiva, todo se puede organizando sus tiempos. No hay excusas para dedicarle un tiempo a tu cuerpo o salud. También recomiendo llevar buena alimentación, porque no sirve de nada si hacemos ejercicio y no nos alimentamos bien, son cosas que van de la mano siempre. Que traten de llevar una buena comida y hacerse un tiempo para realizar deporte, notarán que tendrán grandes cambios en su cuerpo y vida”, concluyó.

Elvira Camacho Corrales

“Vira” es otra deportista apasionada del atletismo y también del TKD, disciplina en la que ha logrado grande cosas, aunque está de lleno en la práctica del running, continúa de cerca del artemarcial.

En su visita a Diario de Xalapa con el equipo MC Sport, platicó de los conocimientos que ha adquirido con Mario Celis Díaz.

“En este equipo me siento muy bien, como siempre lo he dicho, cuando estás en buenas manos se logran muchas cosas y el profesor es alguien que tiene muchos conocimientos y todo lo aplica con nosotros, no se guarda nada. La verdad gracias a eso he bajado mis tiempos en carreras y entrenamiento. Este equipo tiene unión y desde que llegue mis compañeros me han tratado bien. Aquí llegue gracias a mi novio Rafa y después invité a mi papá y hermano y aquí estamos”, detalló Elvira.

Invitó a más mujeres a unirse al equipo: “Ojalá más mujeres y hombres llegaran a entrenar con nosotros. Es verdad como dice el profe, aquí no hay que dar dinero, sólo tener deseos de mejorar la salud a través del ejercicio. Hay personas que piensan que porque no se cobra es una entrenamiento malo, pero están equivocados, con el profesor hay amplia experiencia de varios años”, expresó Camacho Corrales.

María del Rosario Ávila Aguilar

Rosario platicó que tiene cuatro meses de estar en el equipo y desde entonces hoy se encuentra mejor físicamente, además que se siente excelentemente mejor mentalmente.

“Tengo cuatro meses de entrenar con el Equipo Celis y fue por invitación de mi hermana Zeni Ávila. La verdad ha sido una experiencia muy padre y me gustaría que más personas se animaran. Antes no hacía ejercicio, pero a partir de realizarlo, mi vida cambió, porque me siento mejor, me veo mejor y combinado con buena alimentación, no sólo yo he visto cambios, sino también otros han visto mi cambio y eso es resultado de todo lo que hacemos”.

Comentó que hace unos días pudo realizar una distancia de 18.5km algo que no había hecho antes “y fue por practicar este deporte con el profe Celis”.

“A las personas que no hacen deporte, les digo que comiencen a practicarlo poco a poco, su vida cambiará en todos los aspectos. En mi caso me siento más feliz, aguanto más subiendo escalares, tengo más condición y mejoras físicas y mentales, porque igualmente te ayuda mucho a estar feliz y en paz”, concluyó María del Rosario.