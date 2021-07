Gran salto de voleibolista veracruzana; ve por qué

Las destacadas participaciones que ha brindado en Festivales Nacionales con la Selección de Veracruz de Voleibol, le han dado la recompensa a Naomi Daniela Arellano, porque fue preseleccionada para la Selección Mexicana de Voleibol.

Naomi cuenta con 16 años de edad y es jugadora desde los 7 y gracias al estilo de juego que ha adquirido en 9 años de práctica, le abrieron la oportunidad de dar el salto que toda jugadora desea, que es ser de selección nacional.

Sabe que para dar el siguiente paso debe continuar por la misma línea, por lo que seguirá dando lo mejor de si para lograr ganarse un lugar en el equipo azteca.

En abril llegó su llamado y el mismo mes se concentró dos días en Monterrey a realizar entrenamiento con jugadoras de varias partes de la República, que pese a estar en ambiente diferente, no fue impedimento y dejó claro que el voleibol de Veracruz es de los mejores.

La jugadora, posición banda y estudiante de secundaria en el Colegio Las Hayas, está concentrada con la Selección de Veracruz que tomará parte de Juegos Nacionales de Conade, a desarrollarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En Coatzacoalcos se encuentra su categoría a la que pertenece, en donde se ha concentrado, pero ahora está entrenando con el profesor Ignacio Palmeros en Xalapa.

La deportista indica que la oportunidad presentada para ser del representativo nacional es gracias a trabajos que ha desempeñado en evento nacionales.

“Los dos años consecutivos que he participado en nacionales, creo me abrió la posibilidad de formar parte de una pre-selección. Siempre miran los estados del norte y ahora nos tocó a nosotros y me siento muy contenta”, indicó.

Recordó que en abril se concentró dos días en Monterrey con jugadoras de gran nivel. "El ambiente estuvo muy padre, porque me encontré con niñas de mucho nivel y experiencia, pero además me sentía confiada por el trabajo que he hecho”.

Para estar mejor preparada, platicó que entrena todos los días con su preparador físico y realiza circuitos de fuerza con trabajos de técnica para continuar con su desarrollo y así tener más capacidad que le ayude a conseguir un puesto definitivo.

Foto: Cortesía | Naomi Arellano

Los logros de la deportista incluyen medallas de oro en nacionales, así como plata y bronce, incluso una destacada participación en Puerto Rico con el club que la vio nacer, Xalapa Vip.

Comentó que otra de sus metas en conseguir una beca en alguna universidad que le brinde la oportunidad de continuar dentro del voleibol, mientras realiza estudios que podrían ir direccionados a Negocios Internacionales, carrera que está en su mente.