Guerrera Oriental y Baby Moreno de visita; La humildad de los Barreto es inmensa

Aunque Guerrera Oriental está en ascenso en la lucha libre y Baby Moreno haya enfrentado a grandes exponentes minis a nivel nacional, la humildad que trasmiten es inmensa y gracias a ello importantes arenas les han abierto las puertas. La familia Barreto cuenta con amplio conocimiento en este deporte con respaldo de 35 años de parte de Baby, padre de Guerrera.

En visita a Diario de Xalapa platican como inician en la lucha y por qué eligen la disciplina que les brinda alegría a ellos mismos y satisfacción a la afición.

Gabriel Barreto Galindo, conocido como Baby Moreno cuenta con 35 años en la lucha libre, mientras que su hija, Guerrera Oriental algunos meses, sin embargo en ese tiempo se ha codeado con gladiadoras internacionales de Triple A, entre ellas Lady Maravilla, La Hiedra y Sexy Star.

Cuenta Baby Moreno que a los 7 años de edad su gusto por la lucha nació en la Arena Xalapa al ver gladiadores importantes, entre ellos Perro Aguayo, Solitario, Dr. Wagner, Los Villanos, Misioneros de la Muerte, entre otros.

El verlos nació en su interior el gusto por la disciplina, pero no se imaginaba en un ring, hasta que su mamá le presentó a un tío luchador.

Fue tanta la insistencia para que lo entrenara que convenció a su familiar, por lo que pudo cumplir su anhelo, aunque reconoce que fue tardado “porque sólo invitó a mis hermanos que eran más grandes que yo. Recuerdo me dijo que no servía, porque era muy chaparro, pero finalmente logré que me apoyara. Después de eso mi primer entrenador fue el profesor Alfonso Ramos Salazar conocido como “Estrella Roja”; él me entrenó en la calle Volcán de Colima en el Club Apollo, ahí fue donde me inicié”, recordó.

Ya en la lucha como Black Star tuvo oportunidad de viajar a la Ciudad de México en categoría Mini y fueron cuatro años que figuró en la Arena Naucalpan, en 1993, enfrentando a grandes exponentes como Último Dragoncito, Mini Oro, Mini Plata y Cicloncito Ramírez, “fue con todos los miniestrellas que producía el Consejo Mundial de Lucha Libre. Actualmente no cuento con un título, pero en aquellos tiempos logré el “Mini Luchador Campeón Welter”. En Triple A también luché contra los minis que había en su momento como Octagoncito y Mascarita Sagrada. Yo estuve en la Gran Caravana Estelar”, comentó.

Desafortunadamente se lesionó de la columna “que tuve que alejarme por dos años, fue 1995 y luego de recuperarme el hermano de Octagón me encontró e invitó a una lucha en San Rafael contra Voladorcito y Octagoncito. Estaba nervioso y pensativo en ir o no ir, pero el cosquilleo me hizo presentarme, aunque no con la misma intensidad, porque sabía que podría quedar paralítico”, platicó.

Su regreso fue paulatino y nuevamente al tener confianza comenzó a pelear con precaución y ahora lo hizo en arenas del estado con el nombre de Baby Moreno, personaje que le da tanta alegría utilizar, porque “disfruto este deporte el que ahora mi hija practica. "Puedo decir que en mi carrera de 35 años he pisado la Arena Xalapa, Club Apollo, Recio Style, Coliseo San Bruno, prácticamente todas la que hay en Xalapa, así como Veracruz, Distrito Federal, Minatitlán y todo el Sureste”, dice.

Guerrera Oriental

El nombre de Guerrera Oriental es una función que Baby Moreno hizo especialmente para su hija: “Llegar al nombre fue bien pensado y planeado. Guerrera porque ella es una guerrera por todo lo que ha enfrentado y Oriental, porque antes de practicar lucha tomó clases de Kunfu y Karate Do y como son artes orientales de ahí surge”, dice.

La gladiadora es una chica que adora a su padre, porque siempre ha estado a su lado, además no sólo es su figura paterna, también materna, porque Baby Moreno se hizo cargo de ella desde su nacimiento.

Gracias a la gran unión ambos son la pareja perfecta que va logrado grandes cosas. Ambos se aman y cuando el momento lo amerita, Guerrera agradece el apoyo y respaldo de su papá, pero sobre todo el cuidado que le ha dado.

El camino de la jovencita inicio hace algunos meses en forma, pero el amor por este deporte lo tiene desde pequeña, porque era tradición que su papá la llevarla a sus funciones, por lo que ella creció en pasillos de la arenas.

“Mi papá, cuando era pequeña recuerdo que a todos les decía que de grande sería luchadora, pero cuando a la edad de 15 años le dije que deseaba serlo todo cambió y le pensó por algún momento hasta que logré convencerlo”, platica Guerrera Oriental.

Antes de darle el visto bueno su padre dijo que “mejor debes dedicarte al estudio, pero tanta fue su insistencia como yo con mi tío que acepté. Le dije quieres probar, está bien, vamos a comenzar a entrenar y con algunos tips míos dio sus primeros pasos hasta que debutó a los 16 años en la Arena “Reencuentro a la Vida”, platica Baby.

Y agrega: “En esa noche todo cambió porque le vi dotes. Recuerdo que le dije que subiría con pants y playera, pero luego lo pensé bien y mandamos hacer un equipo con su máscara y tuvo gran función que el público le reconoció con aplausos”, recuerda.

“La verdad es un caso muy especial mi hija está conmigo desde pequeña. Ella me la dejaron desde pequeñita y yo la crecí, no sólo fui su papá, también su mamá. Siempre la cuidé, por lo que siempre le inculqué el deporte y mira aquí está creciendo, eso sí tiene que ser con humildad”, indica.

Los sueños de Guerrera Oriental están enfocados a grandes arenas nacionales y seguramente de continuar trabajando como lo hace pronto lo hará, por eso “ahora entreno fuerte para lograr ser mejor con mi profesor Deimoz Da Silva, me siento bien con él y mis compañeros me respetan por eso todos le ponemos muchas ganas. Antes mi papá me acompañaba a entrenar, ahora voy sola y lo disfruto al máximo, por eso le agradezco todo lo hecho por mí, sin su apoyo no estaría practicando este deporte tan hermoso, concluye.

