Hacer deporte te dará salud hoy y en la vejez; entrenador da consejos para practicarlo

Mario Celis Díaz, entrenador con nivel internacional de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), hoy World Athletics, está más que convencido que el deporte es salud y base para vivir más, por lo que comparte algunos consejos a las personas de todas las edades para animarlos a realizar una actividad en beneficio del cuerpo.

“El deporte es salud, ahí está la base para que la persona pueda vivir más, tener una vida y vejez sana, y no andar con achaques, creo que podemos tener una vida plena si nos dedicamos a algún tipo de deporte, cualquiera, porque si no nos movemos ya nos amolamos, por eso hay que moverse”, platicó Celis Díaz, quien cuenta con diplomados y certificaciones, entre ellos uno de Juan Antonio Samaranch, quien fue presidente del Comité Olímpico Internacional (COM).

Al continuar, señaló que las personas deben caminar o trotar como inicio y dejar el celular, pues dice: “Einstein una vez dijo que cuando la tecnología nos rebase, iba a ser el fin del ser humano, y la tecnología nos está rebasando. Hay que caminar, levantarse temprano, hay que aprenderle al gallo: truene, relampaguee o haga sol, él canta y se levanta temprano, entonces hay que aprender lo que hace; él se desarrolla solo, vive solo, nos muestra un liderazgo que debemos todos tener y no importa la edad que se tenga, debemos movernos”.

También, comentó que algo muy preocupante es que los niños tampoco hacen ejercicio, por eso les dice a las autoridades que tengan un programa más intenso de educación física para que los estudiantes tengan motivación en la escuela, para que la educación física sea atractiva y no sea cerrada, pues dice que ya la educación militarizada ya pasó.

Mario Celis Díaz, entrenador con nivel internacional de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), hoy World Athletics | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Qué se necesita para iniciar en el deporte?

Para aquellas personas que van a iniciar en el deporte, Mario Celis les dice que se necesita una buena preparación en general básica, que ayudará a no lesionarse. Uno de los consejos es fortalecer las partes del cuerpo que utilizarán en su disciplina, como en el futbol, en donde el futbolista tiene que fortalecer las piernas para no lesionarse.

Es por eso que con el atletismo trabaja de forma cinética, que va desde el cerebro hasta los pies para fortalecer cada una de las partes y así no tener problema alguno. “Sería fortalecer las partes que vamos a utilizar, pero en este caso, el atletismo es fortalecer todo, es una integración general del cuerpo, tienes que trabajar hasta los dedos de los pies”, dice.

Además, dijo que, en este deporte, que es base de todos los deportes, se deben realizar pruebas de cualidades físicas, para ver si es apto, que sería velocidad, resistencia, saltos y fuerza.

El deporte es salud y base para vivir más, por lo que comparte algunos consejos a las personas de todas las edades | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Mientras que las personas que iniciarán en el deporte como recreativo, lo recomendable es iniciar caminando, trotar, y también realizarlo en subidas para fortalecer piernas.

Sin embargo, destaca que lo muy recomendable es que estén con personas entrenadoras y que muestren una constancia (de entrenador).

En cuanto a los niños dice que él los fortalece de todo, desde abdominales lumbares, fuerza en piernas empleando ligas, qué es muy diferente a realizar pesas, incluso trabajo con el mismo peso del menor, ya que remarca no es apto mandarlos a un gimnasio.

Además, así como los niños, para todas las edades, lo recomendable es hacer fortalecimiento, realizar trabajos básicos en piernas, tobillos y pies.

Recordó, que el trabajo con Delfines de Xalapa, institución de futbol de niños y al trabajar como mencionó, lograron seis títulos y dos subcampeonatos.

¿Por qué la alimentación es importante cuando se hace deporte?

Para el entrenador, la alimentación es muy importante, es por eso que recomienda comer mucha verdura, fruta, alimento verde, pues remarca que es muy sano, como el nopal que tiene muchas propiedades y las calabazas.

Por lo que recomienda consumir alimentos que tengan propiedades buenas, sin embargo, alerta que no deben desinfectarlos con insecticidas, que sean naturales.

Asimismo, expresó que desafortunadamente difiere de las carnes, ya que se ha dado cuenta que los pollos ya no los alimentan como anteriormente lo hacían, igualmente los bovinos, por lo que puntualiza que la carne no es suficientemente sana, pues tiene algo y ya no ayuda.

Uno de los consejos es fortalecer las partes del cuerpo que utilizarán en su disciplina | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Sin embargo, sabe que la proteína animal es indispensable, pero prefiere comer otras cosas, pues también el pescado no es muy sano, ya que los crían en granjas.

Otra de las recomendaciones, es que, al concluir un entrenamiento, el cuerpo se debe enfriar y realizar ejercicios de estiramiento, además consumir mucha agua, y proteínas. Remarca que los niños tienen que tener un descanso necesario, una buena alimentación, hidratación y la práctica deportiva.