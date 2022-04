¡Halcones Femenil inicia su vuelo en el profesional!

Halcones de Xalapa Femenil emprenderá el vuelo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), cuando visiten este sábado a Plateras de Fresnillo en punto de las 20 horas, mientras que en domingo será a las 18 horas.

Esta primera serie pasara a la historia, por lo que el equipo que dirige Gustavo Quintero y Paulina Graillet buscará su primer triunfo de temporada, aunque será complicado las jugadoras cuentan con experiencia suficiente para sacar buen resultado.

Luego de concluir con ese compromiso, en la jornada 3 y 4 realizarán una visita más y ahora será al equipo de Las Adelitas de Chihuahua los días 28 y 29 de abril, duelos programados a las 21 horas.

Las jugadoras que realizaron el viaje para comenzar la nueva aventura son: Jordan Reynols, Ana Karen Ramírez, Jimena Santelices, Carolina Romo, Luz Yadira Asprilla, Izchel Valdéz, Imani Watkins, Charisse Burruel, Kasandra Hernández, Rosaura Guardiola, Adrienne Godbold y Paola “Koby” Beltrán, capitana del equipo.

Al concluir la gira Halcones regresará a la capital veracruzana para preparar el debut en casa que será el 6 y 7 de mayo cuando reciban a Fuerza Regia en el “Nido” del Halcón.

Este compromiso tendrá “picante extra” porque el equipo norteño llegará a la Atenas Veracruzana con la xalapeña Angélica Molina Campos, la “China”, quien fue elegida por la quinteta del norte en “tryouts” que realizaron para detectar a jugadoras de nivel.

Quieren ser campeonas

La jugadora Charisse Burruel, oriunda de Nogales Sonora comentó para Diario de Xalapa que desean ser campeonas, por lo que desde el primer día han trabajado fuerte y “de lo que pueden esperar de nosotras es entrega total porque somos guerreras y entregadas tanto mexicanas como extranjeras”, indica.

Aunque acepta que no se puede comprometer que ganarán todos los juegos, “pero si nos vamos a esforzar para ganar cada uno de ellos”, expresó desde el “Nido” del Halcón.

Dice estar consiente que llega a un lugar donde se encuentra la mejor afición de México y sabe de la responsabilidad que recae en cada jugadora, “por esto trataremos de cumplir con las expectativas de la gente, obviamente con base a nuestro esfuerzo, en nuestras ganas y nuestra entrega, además a eso venimos, porque es nuestro trabajo, nos pagan por hacer esto, entonces la gente no puede esperar otra cosa y obviamente yo quiero que la mejor afición del país se vaya contenta”, expresa.

Charisse Burruel señala que desean ser campeonas, por lo que desde el primer día han trabajado fuerte | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

La jugadora reconoce haber sentido emoción cuando le propusieron llegar a Halcones de Xalapa Femenil, “porque sabía que es una de las organizaciones más importante del país de las más organizadas, más responsables en cuanto a todo, fue una emoción y responsabilidad de tratar de regresar un poco de todo lo que nos dan”, platicó.

Y agrega: “He estado en otros equipos en mucha ligas profesionales y esto supera por un millón en los que he estado, por eso quiero regresarles un poquito de todo lo que nos dan. Aquí estoy muy contenta con todos, con el club y la gente que me reconoce en el súper mercado, eso es muy padre”, platicó.

Hasta este momento Charisse Burruel dice no conocer la ciudad porque se encuentra junto a sus compañeras totalmente concentrada trabajando para alcanzar el mejor nivel que utilizará en la liga profesional.

“Quiero que tengan en cuenta que las mujeres también sabemos jugar el basquetbol y que vamos a dar un espectáculo como no se imaginan porque somos bien guerreras que luchamos por cada balón, he visto que los hombres son muy llorones para jugarlo (risas), y nosotras nos morimos en la cancha por tener el balón en las manos, entonces invitamos a la afición a que vengan y disfruten con nosotras porque vamos a dar todo en la cancha”, concluye.