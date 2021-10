Halcones no puede en el norte; cae con Fuerza Regia, 99-96

Halcones de Xalapa, anoche en el Gimnasio “Nuevo León”, fue víctima de sus propios errores al perder 99-96 contra Fuerza Regia, equipo que regresó de una desventaja de 22 puntos en el cuarto final, obligando al juego a tiempo extra, en donde aplicó la de “caballo que empata, gana”.

Con este resultado, Fuerza Regia, segundo lugar en su zona, ya está en playoffs, mientras que Halcones de Xalapa, último lugar de zona, para ubicarse entre los cuatro primeros tiene que ganar obligadamente las dos series que le restan, además para afianzarse, podría ayudarlo combinaciones de resultados o de lo contrario la directiva tendrá que planear la próxima temporada.

Xalapa llegó a este duelo con la obligación de ganarlo y parecía que lo conseguiría, porque en el primer cuarto Ishmael Lane marcó 12 puntos muy importantes en ese episodio que terminó 23-23.

Durante el segundo cuarto, Halcones mantuvo el ritmo con sus mejores hombres, entre ellos, Mikhael McKinney que se puso el traje de orquestador que se vio reflejado en los primeros 20 minutos de juego con el marcador 41-36 a su favor.

El descanso de medio tiempo fue positivo para Halcones, porque tomaron un respiro y con algunos ajustes se declaró listo para tercer cuarto y seguir por ese camino y lo consiguió con Oscar Boone, (20 puntos y siete rebotes) y McKinney (19 puntos, tres rebotes y cinco asistencias).

Al finalizar el tercer episodio el equipo de Eduardo Torres le regalaba con un marcador de 55-75 a favor, inmensa alegría a aficionados xalapeños que realizaron el viaje vía terrestre hasta la “Sultana del Norte” para brindar ese apoyo incondicional, pero...

En el cuarto final, Fuerza Regia sacó el temple con Paul Stoll, Facundo Piñero, O.D. Anosike y Rodney Green, quien fue el encargado de guiar a su equipo al empate con su 24 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

Xalapa no logró mantener la distancia de 22 puntos y comenzó a ser alcanzado por el equipo de Nicolás Casalánguida | Foto: Cortesía | Pódium Deportes

Por su parte Xalapa no logró mantener la distancia de 22 puntos y comenzó a ser alcanzado por el equipo de Nicolás Casalánguida que mostró coraje al sacudirse esa abultada desventaja en ese último episodio y gracias al gran trabajo defensivo combinado con ataques en momentos justos, lograron empatar 88-88.

Los regios pudieron ganar en tiempo regular, pero fallaron una última canasta de dos puntos en el último segundo de juego.

Los tiempos extra llegaron y las cosas no cambiaron porque Fuerza Regia se adueño de una ventaja que no soltó, aunque Halcones intentó no pudo recuperarse y terminó perdiendo 99-96.

Fuerza Regia que califica a juegos finales, llega a diez ganados, seis perdidos y 27 puntos, mientras que Halcones de Xalapa se queda con cuatro victorias y 12 derrotas.

El siguiente compromiso de los xalapeños será el próximo fin de semana en el “Nido”, cuando reciban a Dorados de Chihuahua.