Halterofilia le dio a Vania fuerza física y mental; en 3 años ya es campeona nacional

En los pasados Juegos Nacionales de Conade 2024, Veracruz una vez más demostró ser potencia en la halterofilia con las mujeres, pues ellas se colocaron entre las mejores de la nación y la xalapeña Vania María Mota Candanedo fue parte.

La deportista de 18 años de edad, estudiante del primer semestre de Derecho en la Universidad de Xalapa, logró dos medallas de bronce, momento que disfrutó al máximo, pues fue una meta que se planteó y cumplió.

Sin embargo, ya le dio la vuelta a la página y se prepara para el nuevo ciclo de competencia, que arrancará el próximo año, por lo que ya entrena fuertemente con Luis Tapia Arizmendi.

¿Cuáles son los planes de la xalapeña Vania María Mota Candanedo?

Desde el Gimnasio Municipal de Halterofilia, la atleta comparte parte de su trayectoria, además del plan que tiene, y que se encuentra realizando para conseguir sus metas.

“Actualmente soy categoría Sub 20, 87kg, y en este deporte tengo 3 años, y las medallas de bronce que gané son las primeras a nivel nacional, mientras que en el estatal tengo 6 de plata y 3 de oro”, expresó la deportista.

“Entré a hacer físico, pero luego me llamó la atención cuando vi a los demás entrenando y fue que me invitó el entrenador Luis Tapia, y la verdad me gustó el deporte, aunque es pesado, me gusta mucho”, comentó.

Vania ya conoce los estados de Campeche, Sonora, Tlaxcala, Quintana Roo, además de Veracruz puerto, lugares donde ha competido.

Para ella el practicar el levantamiento de pesas ha sido positivo en su vida, pues dijo cambió su mentalidad.

“Este deporte cambió mi mentalidad, porque ahora no solamente voy bien en el deporte, también en la escuela; pues ahora cumplo con las pesas y en la universidad, en donde estudio derecho”.

Puntualizó que, en tres años de practicar la halterofilia ya logró ser medallista nacional, “y ahorita me estoy preparando nuevamente para regresar a los Conade, en donde ahora espero ganar plata o el oro”.

¿Qué es el deporte para Vania María?

Para Vania, el practicar este deporte ha sido muy positivo, pues ha conocido muchos lugares y personas, aparte volvió a remarcar que ha logrado mucha seguridad y ser más sociable.

“El deporte me ha dado la oportunidad de viajar a otros lados, y conocer a muchas personas, aparte he ganado mucha seguridad; antes era segura, pero ahora soy muchísimo más, además de ser un poco más sociable”.

Por lo tanto, invitó a más personas a practicar cualquier tipo de disciplina, pues es necesario por la salud y lo mental.

“Ojalá practicaran más personas deporte, eso les ayudará mucho, además, cuando practicas una disciplina se abren las puertas para el éxito; actualmente estoy becada en la Universidad de Xalapa, precisamente por practicar deporte”.

Sin embargo, reconoce que debe sacrificar algunas cosas, pero destacó que vale la pena, pues la alegría de conseguir medallas, es más importante.

Aunque aceptó que inicialmente sus padres dudaban de qué practicara la halterofilia, pero dice que al ver los viajes que realiza y las medallas que ha logrado, ahora le brindan su apoyo por completo.

La deportista entrena de lunes a viernes de 7:30 a 10 de la mañana, mientras que de lunes a jueves a partir de las 15 horas se presenta en su universidad.

La xalapeña, es una deportista que se pone metas a corto y largo plazo; una de ellas es mejorar marcas en los próximos estatales, mientras que su plan a largo plazo es asistir a unos Juegos Olímpicos.

“Para lograr lo que me propongo, la inspiración que necesito como tal, son las metas personales que tengo que cumplir por mí y por mi familia. He cumplido lo que me he propuesto, una de ellas fue lograr una medalla de Conade, algo que me dejó una satisfacción muy bonita, porque a pesar de qué era algo que ya tenía planeado con el entrenador, realizarlo es otro sentimiento, cuesta, pero es muy bonito”.

Por último, la atleta agradeció el apoyo incondicional que le han brindado sus papás, la señora Consuelo y Sergio, además, su hermana Raquel, así como a su entrenador Luis.

“Quiero agradecer por todos los logros, principalmente a mis papás y a mi hermana que son los que han estado ahí, en el momento que entre a las pesas; también al entrenador Luis Tapia, pues es un trabajo de dos que no hubiera podido sin él, así como a todas las personas que me han acompañado”, concluyó.





