La veracruzana Hanne Estrada logra su pase a la final mundial de tenis juvenil, en Mónaco

La tenista veracruzana Hanne Estrada obtuvo su boleto con México, para participar en la final mundial del torneo por equipos que será el próximo año en Mónaco, luego de aportar su experiencia para que el combinado azteca derrotara al equipo de Estados Unidos en la eliminatoria de América del Norte y el Caribe, de la IC U16 Rod Laver Junior Challenge.

Este evento se realizó en Bridgetown, Barbados, y fue albergado por la International Lawn Tennis Club of Barbados, en donde lograron la hazaña, pues se impusieron al poderoso equipo de las “barras y las estrellas”.

Ahora el equipo mexicano con Hanne, ganó el pase para participar en la fase mundial de la competición denominada “IC U16 Rod Laver Junior Challenge”, que será el próximo año en Monte Carlo Country Club del Principado de Mónaco.

En la próxima competencia se dan cita los ganadores de cada una de las eliminatorias regionales de Sudamérica, Norteamérica, Asia/Oceanía, Europa, África y así como el representativo del país sede, en las que hasta el momento ya tienen asegurada su participación Argentina, Italia y México.

La competencia fue en formato de “round robin”, en donde los equipos representativos de Barbados, Canadá, Estados Unidos y México se enfrentaron entre sí.

Los grupos participantes formados por menores de 16 años, estuvieron integrados por dos representantes de la rama femenil y dos de la rama varonil y en cada una de las 3 series disputadas jugaron por su cuenta un partido de sencillos.

Además un partido de dobles de su respectivo género, obteniendo un punto por cada partido ganado de un máximo de 6 puntos a ganar, teniendo que disputar un Super Tie-Break de dobles mixto en caso de haber empate a 3 puntos.

Hanne Estrada sigue sumando puntos en su carrera / Foto: Facebook: @britaniasportcenter

México se integró con Hanne Estrada Cortés, de Veracruz, y Abril Cárdenas Olivares de Jalisco, mientras que en los juveniles, Valentino Arjona Gutiérrez de Yucatán, y Carlo Arena Fava de la Ciudad de México.

Ellos estuvieron acompañados por el experimentado capitán Alain Lemaitre; todos son integrantes de la academia de tenis de alto rendimiento Centro TCP, de la Ciudad de Mérida.

Para adjudicarse el título de la fase regional, el representativo mexicano tuvo que ganar sus 3 series, mismas que definió a su favor con marcadores de 4-0 sobre Canadá, 6-0 sobre Barbados, y 4-3 sobre EU.

En el último día de la competencia, estando empatados con dos series ganadas, los equipos de México y EU se enfrentaron en una emocionante serie que significó la gran final del evento, en la que habiéndose igualmente empatado la serie a tres puntos por equipo, hubo necesidad de jugar un súper tie-break en la modalidad de dobles mixtos.

Mismo que terminó 10-8 a favor de México, para dejar la serie 4-3 a su favor, resultado que les mereció el título de la fase clasificatoria de Norteamérica y el Caribe, y con ello les dio el derecho de viajar el próximo año a Mónaco para participar en la fase final mundial.

Resultados de la serie final contra EE. UU.

Con base al orden de partidos:

0-1, Singles - Hanne Estrada (MEX) vs Carolina Castro (EU), P. 6/1, 0/6, 7-10

0-2, Singles - Carlo Arena (MEX) vs Erik Schinnerer (EU), P. 4/6, 3/6

1-2, Singles - Abril Cárdenas (MÉX) vs Reiley Rodhes (EU), G. 6/4, 6/3

2-2, Singles - Valentino Arjona (MEX) vs Nicolás Pedraza (EU), G. 7/6, 6/4 (Valentino se acalambró en el segundo set y ya no pudo jugar el partido de dobles)

2-3, Dobles - Carlo Arena y Valentino Arjona (MÉX) vs Erik Schinnerer y Nicolás Pedraza (EU), P. Retiro 3-3, Dobles - Hanne Estrada y Abril Cárdenas (MÉX) vs Carolina Castro y Reiley Rodhes (EU), G. 6/3, 5/7, 10-5, 4-3, Dobles Mixto - Hanne Estrada y Carlo Arena (MÉX) vs Carolina Castro y Erik Schinnerer (EU), G. 10-8.

Posiciones finales:

1.- México

2.- Estados Unidos

3.- Canadá

4.- Barbados

Esta prestigiosa competencia internacional para menores de 16 años, es organizado por la IC-International Lawn Tennis Club, conocida como International Club, agrupación fundada en 1924 con la visión original de reforzar a través de tenis, las relaciones entre países enfrentados en guerras, que reúne cada dos años a jugadores juveniles de los 42 países.

En donde el IC tiene presencia, quienes compiten inicialmente en clasificatorios continentales, buscando calificarse a la fase final mundial que se lleva a cabo al siguiente año de las clasificatorias regionales.

Iniciada en 2005, la competencia adoptó en 2018 el nombre IC Rod Laver Worldwide Junior Challenge en honor al legendario tenista australiano, teniendo como lema “Manos a través de la red, amistades a través del océano”.

