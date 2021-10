Hilanderos afina detalles para recibir a Delfines en la Tercera División

Con fuerte entrenamiento, Hilanderos de Xalapa prepara sus armas para recibir este viernes en punto de las 20 horas a la Universidad del Golfo de México, dentro de la jornada cuatro de la Tercera División Profesional.

Los trabajos para ultimar detalles y declararse listos, el equipo se concentró en la cancha Mixta del Campus CAD Universitario el miércoles, bajo las ordenes de “Chino” Narváez, quien prueba todas sus variantes para hacerle frente al poderoso conjunto cetáceo.

Foto: Cortesía | Hilanderos

El equipo xalapeño se encuentra con buen ánimo y es gracias a la victoria que consiguieron en Puebla, en donde vencieron a Tehuacán con gol de Hernán “Yoyo” Cortés. Por su parte el equipo visitante llegará con dos victorias y como líder del Grupo 3.

Hilanderos luego de trabajar en donde será su fuerte, regresó a continuar sus labores de técnica a la cancha de la Casa Hogar del Niño Xalapeño y luego se concentrará el viernes para recibir a Delfines de la Universidad del Golfo de México.

Sin duda este duelo para los xalapeños será una verdadera prueba de fuego, porque enfrente tendrá a un rival de jerarquía, sin embargo el trabajo que realizan seguro les dará las herramientas necesarias para regalarle un triunfo a la afición que se presente a las gradas de la cancha Mixta del Capus CAD Universitario.

En otros frentes del Grupo III, medirán fuerza Guerreros de Puebla vs Club Licántropos, Guerreros de Tlaxcala vs Tantoyuca, Club Sozca vs Lobos Puebla, Reales de Puebla vs Papanes de Papantla, Caballeros de Córdoba vs Tehuacán La Franja y FC Los Ángeles vs Poza Rica.