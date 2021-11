Hilanderos de Xalapa recibe hoy al líder Poza Rica en la USBI

Hoy a las 20 horas, el equipo del Atlético Hilanderos de Xalapa, estará enfrentando a Poza Rica en la cancha mixta del Campus CAD Universitario, dentro del futbol de la Tercera División Profesional Mexicana.

Y aunque vienen de perder los capitalinos y se medirán contra el líder Petroleros, el equipo trabajó normalmente sin nada en especial, así lo mencionó el entrenador de los xalapeños, Alfonso “Chino” Narváez.

“Venimos tomándole el respeto y siempre buscando trabajar para cualquier rival, así sea el líder o último lugar, todos los partidos son complicados, tratamos de trabajar la parte física, técnica, táctica y psicológica. Tratamos de que los chavos estén a punto para el partido, sea local o visita, en este caso somos locales, recibimos al líder, pero bueno, no diremos que trabajamos algo especial”, indicó en entrevista para Diario de Xalapa

Respecto a la derrota de 2-1 con gol al minuto 85 ante Licántropos de Puebla, indica que merecían más, “porque el encuentro estuvo abierto y cualquiera de los dos pudo meter el gol y lo metieron ellos y terminamos en la cancha de ellos con opciones de gol de poder empatar el partido”, señaló el entrenador.

Alfonso Narváez platicó del cuadro que utilizará contra el equipo petrolero. “Ya tenemos el cuadro parar enfrentar a Poza Rica. En la portería estará Luis Yael Farfán; defensa central, Efraín Villa, acompañado de Uzziel Domínguez y Luis Miguel Mojarquín; lateral izquierda Elí de Jesús Ortiz; contenciones, Roberto Carmona, Reynold Clemente (capitán) y José Rodrigo Apodaca y en la banda derecha, Gael Montaño, quien debutará en casa de inicio y por el lado izquierdo, José Hernán Cortés y delantero, Diego Sánchez.

AGRADECIDO

Por el apoyo que ha recibido el equipo de Atlético Hilanderos, dijo que siente mucha gratitud y agradecimiento con la afición, porque han asistido al campo a apoyarlos y “creo que por lo menos ellos han visto que hemos dejado todo en la cancha. A lo mejor los resultados no se han dado como queremos, pero si han visto el funcionamiento del equipo que se entrega, que lucha que les da alegrías, que ven otros equipos de futbol de otros lugares, pues bueno agradecerles”

“Este viernes (hoy) a las 20 horas, los esperamos para jugar contra Poza Rica y nos apoyen Ellos son el jugador y apoyo número 12, como decimos, por eso los esperamos, en verdad va a ser muy significativo para nosotros su apoyo incondicional”, expresó.

FUERZAS BÁSICAS

El “Chino” reconoció el buen trabajo que realizan los jugadores de fuerzas básicas. “Quiero comentar que estamos jugando con chicos de las categorías menores y medianos. Los muchachos que son de la cantera lo están haciendo muy bien. Esto es un proceso y estamos tratando de hacer nuestra parte para Xalapa y la región, porque también hay gente que viene de Naolinco, Coatepec, Banderilla, entre otros a apoyar al equipo”.

“Le pueden preguntar a cada chico los minutos que tienen jugados y en verdad, no es por ver otros equipos, pero hay equipos que no les dan la oportunidad y aquí le dije que tendrían oportunidad, porque así como me están dando la oportunidad de dirigirlos, también tengo que pagar con la misma moneda, por eso tengo que darles esa oportunidad para que ellos luchen día a día por un puesto”, concluyó.