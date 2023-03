¡Portero! Conoce a Dominick, arquero viral que emociona con sus atajadas [VIDEO]

Dominick Román, portero de 10 años de edad, que se hizo viral por un video que compartió un amigo de su familia mostrando su habilidad en la portería, se encuentra enfocado en lograr su sueño, que es formar parte de un equipo profesional.

El futbolista originario de Pueblo Viejo, municipio localizado en los límites de Veracruz y Tamaulipas, es parte del equipo Monterrey HL de Ciudad Madero, institución filial del equipo de Primera División, Rayados del Monterrey.

Su actual club lo tiene becado y considerado para ser parte de las Fuerzas Básicas del Monterrey, pues el futbolista está en un programa de visorias a las que pronto asistirá, luego de participar en la próxima Copa Monterrey, evento que reunirá a escuelas filiales de ese club.

¿Cómo inició su historia como portero?

El deportista que nació en Ciudad Madero, porque en su congregación (la Anáhuac) no cuenta con hospital, platicó para Diario de Xalapa como surgió el amor por su posición en la que sorprende a todos.

“El gusto por la portería comenzó cuando mi papá me llevó a verlo jugar; ahí vi a porteros como se lanzaban y yo quería hacer eso. Aunque me gustaba ser delantero, me gustó mucho más la portería”, platicó.

Ahora para él significa, “mi vida, y me siento muy bien cuando juego. Yo le voy al América y un día me gustaría jugar con ese equipo portereando”, dijo.

“Mi entrenador Hugo Limón, me dice que le eche muchas ganas, igualmente me dicen eso mis papás y que sea aplicado en el estudio y en el deporte, por eso le echo muchas ganas, porque sé qué solo así podré quedarme donde quiero”.

Dominick Román es estudiante de quinto año de la primaria “Aurora Alejandre del Ángel”, en donde lleva buen promedio. Él inició su práctica al futbol en equipo formativo en marzo de 2022.

Antes de tener la primera oportunidad de jugar con un club, el pequeño participaba con personas mayores que él, incluso reforzaba a sus nueve años de edad, equipos femeniles de señoras y lo hacía en grande.

Sus lances y atajadas sorprendieron a muchas personas, hasta que su historia llegó a oídos del entrenador del León Tampico Norte, conjunto que se preparaba para asistir a un Estatal, por lo que fue invitado una semana antes para reforzarlos.

“El entrenador del equipo de León Tampico Norte, nos llamó para invitar a nuestro hijo a que formara parte de ellos para asistir al Estatal que se realizaría en una semana”, platicó su mamá Sheila Lizbeth.

Y agregó: “Se llevó a mi hijo y lo entrenó en una semana, una vez que pasó eso, jugaron el Estatal en marzo y quedaron campeones en Ciudad Madero, Tamaulipas; él fue el mejor portero, siendo el menos goleado”, explicó.

Solo bastó una semana para que Dominick Román enamorara con sus atajadas que lo llevaron al Estatal, donde logró el campeonato y ser el mejor arquero, por lo que fue premiado con un gran trofeo.

Su actual club lo tiene becado y considerado para ser parte de las Fuerzas Básicas del Monterrey | Foto: Cortesía | Familiares

En abril con su nuevo equipo asistió al torneo de filiales del León FC, en donde también logró ser campeón con destacada labor en el arco; luego llegó la invitación de Monterrey HL de Ciudad Madero con el que asistió en agosto a otro torneo en donde se viralizó al atajar en cuatro ocasiones una jugada de gol.

Actualmente está becado y en espera de asistir a la próxima Copa Monterrey, sin embargo, necesita recursos para costear el viaje, por lo que la familia realiza rifas y ventas de artículos para reunir la cantidad que necesita, pues deberán quedarse una semana más para que Dominick Román realice sus pruebas de visorias con Rayados de Monterrey.

Solo bastó una semana para que Dominick Román enamorara con sus atajadas que lo llevaron al Estatal, donde logró el campeonato | Foto: Cortesía | Familiares

¿Cómo apoyar al portero Dominick Román?

Sus padres, Sheila Lizbeth Sánchez Torres y Cristian Geovanni Trejo Sánchez piden ayuda de los veracruzanos con “un granito de arena” para que su hijo cumpla su sueño; ellos proporcionan el número de tarjeta de Banamex: 5256 7837 1524 2393, a nombre de Cristian Giovanni Trejo Cruz.

Por último, Dominick Román mandó un mensaje a los niños y niñas, además dio palabras de agradecimiento: “que le echen ganas para que cumplan sus sueños para que lleguen a jugar en un equipo, algo que yo busco que es jugar algún día en el profesional. Por esto le agradezco a mis papás, a ellos les digo que los quiero mucho por apoyarme en mis buenos y malos momentos”, concluyó.