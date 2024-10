Toda una vida en el rey de los deportes: Don Roberto sigue con pasión el beisbol a sus 70 años

A los 14 años de edad, don Roberto Javier Pérez inició a jugar beisbol en el Parque Deportivo Colón, y la primera vez que lo hizo le apasionó tanto que a sus 70 años de edad continúa cerca del llamado “rey de los deportes”.

Como beisbolista activo, don Roberto jugó aproximadamente 50 años, logrando ser campeón en varias ocasiones; uno de los equipos con el que alcanzó la corona fue con Servicio Urbano en Quinta Fuerza, además, fue el pitcher ganador de esa gran final en la que quedó como monarca.

Hace aproximadamente 4 años sufrió un infarto del que dice logró sobrevivir gracias a la oportuna atención que le brindaron en el Centro de Alta Especialidad, por lo que se dijo agradecido con los doctores; algunos meses atrás también tuvo una parálisis facial de la que continuamente se va recuperando.

“El beisbol me ha dado mucha salud; aproximadamente hace como 4 años me dio un infarto, y me llevaron al CEM y me atendieron muy rápido y aquí estamos todavía; hace seis meses, me dio una parálisis facial, y como te digo, aquí sigo y seguiré hasta que Dios me lo permita”.

Los sábados y domingos a las 6:30 de la mañana arregla todo el cuadro del Colón, jueguen o no juegue, el campo siempre lo tiene listo, “y aunque llueva o truene, vengo y lo arreglo; entre semana están otros compañeros”, afirmó.

El Parque Deportivo Colón, dice don Roberto, es su segunda casa, pues ha pasado la mayor parte de su vida en ese inmueble en el que tiene muchos recuerdos.

“Para mí es un orgullo estar aquí; podría decir que es mi segunda casa pues casi aquí vivo. Mi actividad inicia los lunes en la junta de beisbol, luego vengo a ver a mi niño que entrena, también martes aquí estoy y así me voy durante toda la semana. Desde pequeño estoy aquí, pues era bat-boy de Hilanderos de San Bruno cuando venía a entrenar”, recordó.

Actualmente es secretario de la Liga Xalapeña y secretario de la Liga “Martín Pérez Cortés”, y a sus 70 años de edad cuenta con una gran energía que reparte entre todas sus actividades del día; una de ellas es mantener el diamante del Colón en perfecto estado, tarea que cumple “llueva o truene”, dice.

El beisbol para don Roberto significa disciplina y honestidad, “que es lo principal que he aprendido. Este deporte me encanta, lo disfruto mucho, pues desde que yo era chamaco lo juego; recuerdo que venía descalzo a jugarlo, como soy de la colonia Francisco I. Madero, me quedaba cerca; no iba a la escuela por venir aquí a hacer ejercicio, además entrenaban los Hilandero de San Bruno que jugaban en la Liga Regional de Paso de Ovejas”, señaló.

De esa época, recordó a Ortega, Claudio Murrieta, el “Conejo” Caraza, entre otros más; “había muchos buenos peloteros y de ellos aprendí lo que pude”, dijo.

¿Por qué es bueno practicar beisbol?

Parte de su felicidad se encuentra en los campos de beisbol, además de que tuvo mucha salud por practicarlo, por lo tanto, dice recomendar el deporte ampliamente a padres de familia para que inscriban a sus hijos en algún equipo.

“Recomiendo a padres de familia que inscriban a sus hijos en el beisbol. Aquí en el Parque Deportivo Colón, hay muy buenos entrenadores como en la Liga Infantil y Juvenil de Xalapa, que dirige muy bien el ingeniero Vicente Juárez”.

Y siguió: “A los niños los aleja de los vicios, porque ahora hay mucho vicio, y eso ayuda alejarlos también de las drogas, entre muchas cosas, como el alcohol, porque muchos que lo primero que invitan a es el alcohol, no invitan a comer, solo el alcohol, y el beisbol aleja de esos vicios, por eso lo recomiendo mucho; aquí entrenan a partir de las 4 de la tarde los martes, miércoles y jueves”.

También reconoció el gran nivel de beisbolistas que hay en Xalapa en todas las categorías, una de ellas las 60 y Más, la que próximamente estará en actividad nacional en noviembre con una competencia que organiza la Federación Mexicana de Beisbol.

“Sin duda en Xalapa hay muy buenos beisbolistas en todas las categorías; en la de 60 y Más sé que se está conformando un trabuco para el próximo nacional en el que habrá exprofesionales; aquí también tenemos y sé que será un gran equipo. Ojalá venga la gente a apoyar en el próximo evento”.

Por último, aclaró que del beisbol jamás ha vivido, pues dice él ha vivido para el beisbol, pues es un deporte que ama, lo apasiona y señala que gracias a este deporte él es feliz, está sano y continúa activo.

“Yo disfruto el beis y disfruto que jueguen sin fines de lucro, simplemente quiero que jueguen, por eso vengo y arreglo los campos para que jueguen, como lo dije, yo jamás recibí dinero de ninguna liga, solo trabajo, además aprendí a hacer uniformes con el difunto Rojas, y también soy electricista”, concluyó.





