Mao Aguilar convirtió el ciclismo en una actividad para generar ingresos en Veracruz

Veracruz, Ver.- Montada en su bicicleta Mao Aguilar Ortiz recorre grandes distancias en la zona conurbada, su pasión es el ciclismo y utiliza la actividad para generar ingresos entregando paquetes a domicilio.

Es común verla recorriendo las calles de la ciudad a bordo de su bicicleta eléctrica, incluso taxistas y comerciantes la identifican como la señora de la bicicleta porque practica este deporte desde hace varios años y eso le ha permitido mantenerse en las mejores condiciones físicas y de salud.

Asegura que hace 40 años fue una de las primeras mujeres que se montó arriba de una bicicleta para ejercitarse por todo el bulevar; gente curiosa se limitaba a observar y años después más gente se animó a sacar su bicicleta, patines y patinetas para disfrutar de la actividad.

“Tengo muchos años que practico el ciclismo, más que nada me considero como ciclista urbana porque ando por todos lados, antes no era común que la gente anduviera en bicicleta en el bulevar, yo fui de las primeras que me monté en la bici y empecé a hacer ejercicio, ya después otros se animaron, sacaron su bicicleta, sus patines y ahora ya es algo habitual”, expone.

Menciona que desde pequeña le gustó el ejercicio practicando desde atletismo donde ganó los 100 metros planos en algunas competencias de carácter prenacionales, ciclismo, pesas, zumba y otras actividades que han ido ejercitando su cuerpo, ya que destaca que a sus 69 años goza de una excelente salud, sin ningún tipo de dolencias.

“Siempre me gusto el deporte, desde chica empecé con el ejercicio, a los 15 años fui atleta y hago mucho deporte, hago zumba, pesas, mi entrenamiento es de dos horas y media y eso me ha permitido mantenerme, la verdad es que gozo de una buena salud, tengo 69 años y no me duele nada, no me quejo por nada, yo creo que la actividad física es la mejor arma contra cualquier enfermedad”, puntualiza.

Mao es originaria de la localidad Emilio Carranza en Vega de Alatorre, pero lleva varios años radicando en el puerto de Veracruz en donde se estableció como emprendedora y la bicicleta es parte importante dentro de su negocio, ya que hace entregas a domicilio en una actividad de hasta más de ocho horas dando vueltas de un lado a otro.

“Yo tengo un negocio de entregas y hago las entregas en mi bicicleta, es mi herramienta de trabajo, entonces disfruto de mi actividad laboral porque yo amo la bicicleta, disfruto de andar en este medio, siempre he tenido bicicletas, ahora tengo esta eléctrica, me ha salido muy buena y hago mis cosas más rápido”, dice.

Comenta que no le gustan los autos, prefiere las bicicletas, pero en algunas ocasiones tiene que tomar taxi porque los paquetes que debe entregar son muy grandes o pesados y no podría hacerlo en la bicicleta.

Mao explica que además de la actividad física que realiza durante el día, también cuida mucho su alimentación.

“Como de todo, pero también hago mucho deporte, hay mucha gente que lleva una vida sedentaria metiéndole mucha grasa y comida que no es saludable a su cuerpo y de ahí derivan muchas enfermedades, si tu tienes una actividad diaria no tendrás problemas de rodillas que es la principal dolencia cuando llegas a una edad”, externa.

Sus actividades diarias inician desde las 6:00 de la mañana haciendo actividades de pesas y zumba en el parque Zaragoza y después del mediodía hace las entregas de los paquetes.

Su bicicleta eléctrica levanta 37 kilómetros por hora y Mao es una persona muy responsable y precavida, pues durante su larga trayectoria nunca ha sufrido accidentes.

“La bicicleta eléctrica hay que saberla manejar porque es como un carrito, cualquiera puede pero tiene que tener la práctica porque tiene tres velocidades, yo nunca he tenido un accidente en los 40 años que llevo arriba de la bicicleta, porque soy muy responsable y bastante precavida, algunos taxistas ya me conocen”, indica.

Mao añade que sólo suspende su actividad física en bicicleta cuando hay lluvias, pues las calles se inundan y para evitar caer en algún bache prefiere dejarla guardada en casa pero mientras haya un buen clima se monta a la bicicleta y disfruta de la actividad.

