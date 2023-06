Ricardo Francisco González, único juez veracruzano avalado por World Aquatics

Veracruz, Ver.- El veracruzano Ricardo Francisco González Calvo se integró a la selección mexicana en la categoría de clavados como juez en los Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán del 23 de junio al 8 de julio en El Salvador.

En entrevista para Diario de Xalapa el también maestro de Educación Física habla de esta gran oportunidad que se le presenta donde representará a Veracruz y a México como juez calificador en esta rama ya que es uno de los 14 jueces certificados por el World Aquatics en la República mexicana y el único veracruzano.

¿En qué otros eventos internacionales ha sido invitado?

Menciona que dos años atrás también fue invitado a eventos que se desarrollaron en Montreal, Canadá y Tucson Arizona pero por motivos familiares no pudo participar.

Ricardo González es un juez avalado en clavados | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

“Es el primer evento internacional que tengo oportunidad de salir, el año pasado me invitaron al evento de Canadá pero no pude asistir porque ya tenía un compromiso familiar, hace dos años me invitaron a Tucson Arizona y para esas fechas mi visa había vencido, pero ahora se me presenta esta gran oportunidad y estoy muy contento de poder asistir”, indica.

Comenta que en esta ocasión serán dos mexicanos que se integrarán dentro de la selección nacional en esta categoría ya que también asistirá Alberto Molina Palominos de la Ciudad de México.

Explica que para participar como juez en un evento de esta naturaleza se requiere ser capacitado anualmente por la Federación Mexicana de Natación y contar con su certificado de actualización e ir subiendo de nivel dependiendo los cursos tomados.

Además de que deben ser jueces avalados y certificados por la World Aquatics anteriormente conocida como la Federación Internacional de Natación.

“Estoy certificado como juez internacional y como entrenador internacional de esta disciplina desde el 2018, cada año hay que estar tomando los cursos para actualizarse y revalidar el certificado”, expone.

Puntualiza que el trabajo de un juez en materia de clavados, es calificar cinco elementos que inician con la posición una vez que el árbitro dé el silbatazo, la aproximación del clavadista al trampolín, la salida, la evolución del competidor y la entrada al agua.

¿Cuáles son los elementos que él debe calificar?

“Los elementos a calificar empiezan desde que el árbitro da el silbatazo, el clavadista debe estar parado de una manera vertical, quiero, esa es la posición inicial y es el elemento uno, la aproximación del trampolín a la punta, esta tiene que ser hacia adelante y estéticamente agradable porque si hace una pausa o un titubeo, hay sanción, el tercer elemento es la salida que debe ser hacia arriba con la mayor altura posible, el cuarto elemento es la ejecución el número de vueltas y giros que se puedan meter y el quinto es la entrada, debe ser vertical, pies juntos con punta, deben entrar primero las manos y a lo último los pies”, detalla.

González Calvo destaca que este será el primer paso para avanzar y participar en futuros eventos de talla internacional.

“Los jueces también tenemos grandes sueños como los atletas, este es el primer paso y también soñamos con llegar a los Olímpicos”, afirma.

Ricardo González de 42 años recuerda que sus inicios en este deporte se dieron hace 12 años atrás en Leyes de Reforma, después de siete años comisionados en el área de atención especial.

Cuenta con dos títulos, uno de maestro de Educación Física egresado de la Universidad Regional Miguel Hidalgo en Tampico y el de Administración de Empresas Turísticas por la Universidad Cristóbal Colón y un posgrado en servicio y gestión hotelera que realizó en Tenerife, España.