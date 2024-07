De entrenar en la banqueta a debutar como profesional; conoce al boxeador, "Gallito Junior"

Veracruz, Ver.- Hijo de un aficionado del boxeo, Baruc Luis García inició su entrenamiento desde los tres años en la banqueta de su casa con un pequeño costal colgado en uno de los árboles que se encuentran en el lugar. Hace tres meses debutó profesionalmente y se prepara para una segunda pelea.

En entrevista para el Diario de Xalapa, el llamado “Gallito Junior” habla de su debut profesional el pasado 26 de abril cuando quedó campeón, derrotando a su contrincante, un boxeador del municipio de Córdoba.

Te puede interesar: El baloncesto enseña y fortalece el trabajo en equipo; Xalapa tiene academia para los más jóvenes

Asegura que se preparó mucho para este encuentro, que había sido un primer sueño cumplido y que ahora se siente muy satisfecho, porque ganó los cuatro rounds por decisión de los jueces.

Deportes Sofía Reinoso, primera veracruzana en ingresar a la Villa Olímpica de París

“Mi debut estuvo muy bien, fue una excelente pelea, estuvimos participando varios debutantes, me sentí muy preparado, muy concentrado, me la llevé por decisión unánime de los jueces, en los cuatro rounds”, indica.

¿Cómo inició Baruc Luis García en el box?

Recuerda que sus inicios en este deporte se dieron por su padre, quien es un aficionado del boxeo y heredó a su hijo el amor y la pasión por los guantes.

Dice que no estaba seguro de practicar algún deporte, sin embargo, su papá colocó un costal en un árbol de naranjo que se encuentra frente a su casa y empezó a darle las primeras lecciones.

“Yo entré a este deporte por medio de mi papá, es un fanático del boxeo. Él me dio mi primer entrenamiento a los tres años, afuera de mi casa en un arbolito de naranjo; ahí me estuvo preparando. Prácticamente en la banqueta me puso mi costal y mis guantes”, menciona.

Baruc Luis García realiza sus entrenamientos en la Escuela de Boxeo Zaragoza / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

A los siete años, cuando ya tenía decidido que quería triunfar en el boxeo, llegó a un gimnasio donde empezó a preparar más su cuerpo y las técnicas para una futura pelea.

“De niño no tenía afán por ningún deporte, pero mi papá me fue enseñando y me fue gustando el box. A los siete años empecé a prepararme y empecé a ir a funciones de boxeo. Después conocí al maestro David Ayala y me integré al equipo. Actualmente ya llevo como siete años entrenando duro hasta que recién tuve mi primera pelea”, destaca.

El joven deportista de 20 años puntualiza que ya cumplió un primer sueño, que fue haber debutado profesionalmente; la segunda meta es llegar al campeonato nacional y después al mundial, pero sabe que deberá trabajar más.

Sus entrenamientos también los combina con sus estudios, pues actualmente cursa el tercer cuatrimestre de la Licenciatura en Contaduría Pública.

A los siete años, cuando ya tenía decidido que quería triunfar en el boxeo, llegó a un gimnasio donde empezó prepararse aún más / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

“Además de mis entrenamientos también cumplo con la escuela, porque tengo la meta de realizarme profesionalmente. Estudio Contaduría; es una carrera que será de mucha ayuda cuando sea boxeador profesionalmente porque todos los deportistas necesitan un contador”, expresa.

Hijo de empresarios veracruzanos, Baruc Luis García manifiesta que también está comprometido con los negocios de la familia, donde también apoya a su padre, tanto como él le dedica el tiempo para acompañarlo a sus peleas.

Dentro de la Escuela de Boxeo Zaragoza, donde realiza sus entrenamientos, Baruc dice sentirse apoyado por su maestro y sus compañeros, pues muchos ya hicieron su debut profesional y se preparan en equipo para más peleas que sumen a la gloria.

“Que mis compañeros ya hayan debutado me motiva a decir yo también puedo, yo también quiero cumplir mis metas, quiero ser campeón mundial; sé que se puede porque ya hay un veracruzano que lo logró: es el gusano Rojas y es nuestra figura de inspiración”, refiere.

Hace tres meses debutó profesionalmente y se prepara para una segunda pelea / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

El Gallito Junior agrega que después de su debut se preparará más para una siguiente pelea.

“Vamos a prepararnos mucho para la siguiente pelea, la que salga, vamos a darlo todo, porque mi meta es llegar al campeonato mundial”, destaca.

Finalmente, Baruc comenta que su apodo de “Gallito” se debe a que su familia es dueña de una cadena de tortas muy reconocida en la zona conurbada, por lo que decidió honrarlos con ese mote.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️