El boxeo le cambió la vida al xalapeño Ángel Montiel; su historia

El boxeo para el xalapeño Ángel Javier Montiel Marín, significa muchísimo en su vida, pues gracias a este deporte logró tener disciplina, carácter, fuerza y un campeonato estatal, y espera lograr muchísimas cosas más, pues sabe que está rodeado de las personas correctas para lograr sus metas.

Con la inspiración de su abuelo Raymundo Montiel León, quien fue un pugilista destacado, en la época dorada del box de Xalapa, Ángel Javier, ahora se concentra y trabaja fuerte, pues desea alcanzar la cúspide en este deporte que para él significa mucho.

El joven cuenta con 16 años de edad y el boxeo lo inició a practicar a los seis años, sin embargo, fue hasta los 10 cuando comenzó a hacerlo en forma, por lo que han pasado seis años desde entonces.

Su abuelo, la inspiración que lo hace seguir adelante

Ahora con orgullo, él cuenta que ha logrado “bastantes cosas”, y con humildad reconoce que es gracias a su abuelo y entrenadores secundarios, Hugo Guarneros y Ambrosio Luna, pues gracias a ellos, “hemos logrado buenas cosas como un campeonato estatal, además de ganarle a peleadores clasificados”, dijo.

Sin embargo, reconoció que ha tenido derrotas buenas, porque le han dejado aprendizaje, ya que sus contrincantes han sido “grandes rivales, yo diría que muy buenos rivales que nos dejaron buenas enseñanzas”, explicó.

Además, dice haber avanzado mucho a sus 16 años, y aunque ha tenido algunas limitaciones, señala que las ha asumido para seguir avanzando y lo ha hecho bien.

Recordó que este deporte comenzó a gustarle, porque su abuelo Raymundo se lo inculcó, y agradece que lo haya hecho, pues reconoce que anteriormente tenía problemas de rebeldía, agresividad, “y era muy alocado, entonces se dio la idea de agarrar la disciplina y qué mejor que con mi abuelo, y poco a poco se fue dando todo esto”.

Actualmente está en la categoría de peso gallo 54 kg, 118 libras y recientemente peleó con un pesaje más alto en el Velódromo Internacional, que fue en peso pluma, y lo hizo muy bien, pues salió con la mano en alto al derrotar al poblano Eduardo Resillas.

Una vez más dijo que el box para él ha sido muy bueno en su vida, pues remarcó que tiene disciplina, carácter y mucha fuerza, además, se motiva al estar entrenando, aunque dice por momentos le cuesta, pero la disciplina lo saca a flote..

“El boxeo me ha dado una razón de ser, algo en qué dedicarme, algo en el que sé que puedo hacer mucho de mi vida y lo puedo lograr dando todo para ser una gran persona y gran peleador, por eso agradezco a este deporte, porque me ha dejado todo lo que tengo”.

Otro punto muy importante es que tiene mucha salud, buena condición física, algo que significa muchísimo para él, aunque tenga que sacrificar cosas por practicarlo, o realizar un entrenamiento o simplemente presentarse en una función.

“He sacrificado bastantes cosas, tanto sentimental, como mi familia, a lo mejor tener una pareja, comidas, fiestas, sin embargo, el boxeo a mí me enseñó mi abuelo que es un deporte caprichoso y celoso, entonces he sacrificado bastantes cosas, pero ha valido la pena”.

Recordó que cuando era pequeño deseaba salir con amigos y convivir, pero todo eso lo fue dejando de lado, por lo que señala, “todo ha valido la pena, cada minuto, pues he logrado muchas cosas, como te repito un título estatal y mucho aprendizaje”.

El mensaje para los jóvenes

Ángel Montiel le dice a los jóvenes que no importa el deporte que practiquen, pero que “lo hagan con disciplina, constancia, responsabilidad y mucho sacrificio”, pues agrega es algo que ha tratado de enseñar en el gimnasio a los jóvenes, “para que le pongan empeño, y sea en algo que les guste para que se vuelva una necesidad, una disciplina para enfocarse en cosas positivas”.

Por último, indica que el deporte da felicidad, “si lo hacen con responsabilidad y compromiso, pueden lograr triunfos”, como dice él lo ha hecho, pues recordó que tuvo una meta de lograr una medalla y la consiguió.