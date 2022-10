Histórica: la mexicana Ella Bucio se colgó la presea de oro en el mundial de parkour

La mexicana Ella Bucio hizo historia al subirse a lo más alto del podio y colgarse la medalla de oro en la prueba de estilo libre de los Campeonatos del Mundo de Parkour que se realizaron en Tokio, Japón.

Bucio consiguió el mejor tiempo de la clasificación al sumar 26.0 puntos, la presea de plata fue para la japonesa Hanaho Yamamoto con 25.0 y el bronce para la checa Adela Merkova con 24.5.

Este evento fue organizado por la Federación Internacional de Gimnasia (FIA), donde reunió a los mejores deportistas de parkour.

La capitalina también se proclamó campeona en la Copa Mundial de Parkour de Montpellier, Francia en la categoría estilo libre y en la especialidad de velocidad se colgó el oro.

🎥 Ella Bucio 🇲🇽 finished on top of the Women's Freestyle qualifications and this is exactly how she did it 👀



¿Qué es el parkour?

Es un tipo de entrenamiento y disciplina física que consiste en ir de un punto A hacia un punto B del modo más eficiente y sencillo posible. Este deporte requiere saltar, trepar, correr, rodar, balancearse, caminar en cuatro patas y cualquier otro tipo de movimientos que demande la situación.

Existe dos categorías: Parkour Speed, donde el objetivo es la velocidad, y el Parkour Freestyle, en la que se califica la originalidad, habilidad y creatividad.