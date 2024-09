Ignacio Sánchez, pilar del voleibol en México; entrenador xalapeño dirige la Selección Nacional

El entrenador xalapeño de voleibol, Ignacio Sánchez Palmeros, continúa en órbita con el deporte de las “voleas”, pues recientemente se colocó junto a la Selección Nacional Mexicana U17, entre las 8 potencias mundiales del Campeonato Mundial de Voleibol Femenil U17 desarrollado en Lima, Perú.

En entrevista con Diario de Xalapa, Sánchez Palmeros, quien también está el frente de uno de los clubes más importantes de Veracruz, Xalapa Vip, comentó su sentir y qué sigue para él.

“Es una alegría bastante grande ese fue un objetivo que nos planteó la Federación Mexicana de Voleibol que se iniciara el proceso de formación de jugadoras mexicanas con buenos resultados para fortalecer, pues este es un proyecto que va para el 2028, que son los Juegos Olímpicos y este proceso inició hace dos años”, comentó.

Dijo que clasificar al equipo entre las ocho mejores del mundo, es muy importante, pues dice le jugaron de tú a tú a todas las potencias.

“Tuve la fortuna o la mala fortuna de qué me tocara las potencias mundiales; me gana en 5 sets Italia, me gana en 5 sets Brasil, me toca China, que fue el campeón mundial, y me tocó Turquía, que también es una potencia mundial y les plantamos cara; con Turquía se perdió en 4, con los demás se perdió en 5 sets”, recordó.

Sin embargo, dice que esto les abre un panorama muy amplio para la generación con la que han venido trabajando las demás categorías de selecciones nacionales, “y lograr el objetivo que será clasificar a los Juegos Olímpicos y ranquear en una mejor posición a nivel mundial”.

Logro personal de Ignacio Sánchez

Sobre lo hecho con la selección U17 dijo que está muy contento, pues reconoció que son momentos que él soñó, sin embargo, jamás pensó que se hiciera realidad.

“Tengo dos procesos mundialistas ya; en los dos he sido octavo lugar del mundo, como auxiliar del entrenador de la Sub 23, que participó en la Copa Panamericana aquí en Xalapa; ahorita yo como entrenador principal de la U17, quiere decir que hay buenos entrenadores en México que la generación que ahorita está al frente de las selecciones nacionales está haciendo un buen desempeño y en lo personal, me siento muy contento y creo que con la capacidad de lograr un poco más”, afirmó.

Del escenario de la Copa Panamericana que se desarrolló en Xalapa dijo que él presentó el foro, pues lo vio apto para este tipo de evento, y luego la Federación mexicana, en conjunto con el Gobierno Estatal llegaron a los acuerdos y fue que se desarrolló en ese lugar la competencia que tuvo a México como ganador de bronce.

Además, detalló que tuvo una plática con el presidente de Norceca, quién le dijo que el escenario era mucho mejor que el de los Juegos Olímpicos.

Asimismo, Ignacio Palmeros espera que esto sea el inicio y vengan más eventos de mayor trascendencia a Xalapa, pues eso marca un precedente de lo que están realizando con el voleibol los xalapeños.

¿Qué sigue para el club Xalapa VIP?

Del club Xalapa VIP dijo que cerraron el ciclo deportivo muy bien, pues tuvieron participación con cinco categorías en el Festival Nacional, en donde lograron tres medallas de bronce, algo que dijo marca un precedente grande.

“Porque al final de cuentas las categorías que perdieron se quedaron en octavos de final a un paso de ingresar a las semifinales nacionales; metimos una categoría de varones que ya regresó con medalla de bronce, que yo te hablaba de ese proceso que no teníamos, ya estamos en el top nacional con varones también, entonces creo que el club sigue haciendo buen trabajo”.

Detalló que para el ciclo 2024-2025 estarán muy fuertes, pues confía en que pelearán para los Juegos Nacionales de Conade, y buscarán ganar medallas en los Festivales Nacionales.

Por último, hizo una invitación al club Xalapa VIP, en donde buscan siempre ganar y no sólo participar, pues siempre su lema es estar entre los mejores lugares a nivel nacional.