Con zumba adultos mayores se ejercitan y divierten en Estadio Xalapeño

“Es una satisfacción personal, bonita y agradable, nos reímos, gritamos, brincamos, no la pasamos muy bien, porque esa es la idea pasarla bien mientras hacemos ejercicio a través de la zumba”, dijo la instructora Magda Romero que se encarga de brindar clases de esta disciplina que se conduce a través de la música con pasos de baile a personas de la tercera edad.

Con el objetivo principal, que es la práctica deportiva a través del baile, un grupo de personas adultas mayores se reúne martes, jueves y sábados en inmediaciones del Estadio Xalapeño a partir de las 8 de la mañana.

Anteriormente lo hacían en el parque de Los Berros, pero cambiaron de sede por comodidad y ahora en su nuevo lugar alegremente realizan la actividad entre mujeres y hombres, cuenta la profesora Magda Romero.

“Nos reunimos en este lugar de 8 a 9 de la mañana y la pasamos muy bien. El grupo tiene año y medio y desde entonces nos juntamos personas con disposición, además con ganas de divertirse pasando un un rato agradable”, dijo la señora, quien además puntualizó que, “no les pedimos nada, aquí nos exigimos nada, es completamente gratis, si gustan apoyarme bien, sino, no hay ningún problema”, explicó.

Adultos mayores pasan un rato agradable de activación física | Foto: Luis Hernández/Diario de Xalapa

El grupo con el paso del tiempo se ha fortalecido con personas que llegan de Xalapa 2000, Nueva Xalapa, 5 de Febrero, zona centro, entre otros puntos más y siempre llegan con la disposición en hacer bien la rutina, “por eso invitamos a más personas, que vengan y lo hagan por salud, por gusto y sentirse bien, esa es la clave”, dijo.

Así mismo explicó al concluir la rutina que la mayoría es de la tercera edad “y hacen lo que pueden, se divierten, no se les obliga a nada, pongo una rutina, hasta donde ellos consideran hacerla, además les ayuda en su salud. Aquí pueden venir los que gusten”.

Mientras tanto, la señora María Guadalupe Monroy Salas, alegremente contó que, “me la paso excelente, me da mucha satisfacción, hacer deporte con la maestra, porque es una persona muy agradable, muestra muy bien el ejercicio y me la paso muy bien”, explicó.

De su familia contó que, “ellos siempre están a gusto, satisfechos con el deporte que hago, a parte me dan muchos ánimos, porque dicen que para la edad que tengo me veo muy bien, además de hacer ejercicio me siento bien de salud”, comentó.

Respecto a los cambios en ella dice, “son bastantes, porque me siento más fuerte, tengo mucha actividad, o sea llego a casa y no me siento, ando para allá y para acá, todo el tiempo hago deporte. Cuando vengo con ella en la mañana, por la tarde igual hago deporte y es gracias a la energía de realizar la zumba”.

Mientras tanto, la señora Lucía Hernández Mendez dice que hace este deporte por estar bien de salud, además de tener convivencia con más personas, “porque a pesar de tener problemas, venir a zumba me ayuda. Para empezar salgo de casa, nos tomamos un café y el deporte es fundamental para mantenernos sanos. Invitamos a todas las personas que quieran venir. Aquí nos la pasamos muy bien”.

Por último, la estructura que tiene 10 años de realizar esta actividad, invitó a las personas de cualquier edad a ser parte del grupo, donde si son constantes bajarán de peso, estarán activos, mejorarán la salud, "y se divertirán. Ahora no somos muchos, pero de que se divertirán, se divertirán”, concluyó Magdalena Romero.