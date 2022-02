Jabir Jamed Dorantes representará a México en Universiada Mundial

Los triunfos siguen llegando para el artemarcialista xalapeño, Jabir Jamed Dorantes, quien ahora consigue en evaluación el pase a la Universiada Mundial de la Federación Internacional del Deporte Escolar (ISF), que se realizará en Normandía, Francia del 13 al 22 de mayo del presente año.

Esta será la segunda ocasión que toma parte del evento; en Serbia, país sede de la anterior competencia, logró el subcampeonato mundial y ahora que nuevamente irá, buscará mejorar su participación.

“Para mí es una gran noticia y oportunidad, así como gran orgullo, porque afortunadamente por segundo año consecutivo tengo la oportunidad de representar a México; el año pasado fue en Serbia donde obtuve el subcampeonato mundial y espero que en esta ocasión se obtenga un resultado igual o mejor, obviamente para esto se requiere mucho trabajo y esfuerzo”, dijo Jabir en entrevista para Diario de Xalapa.

Detalla que su convocatoria, fue luego de una evaluación realizada en Pachuca, Hidalgo en el Centro Hidalguense de Alto Rendimiento, donde quedó clasificado para ser parte de la Selección Nacional de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees) que asistirá a la Gymnasiade ISF, en Normandía, Francia.

Así mismo, platica que la evaluación fue táctica en base a puntos, por lo que no fue evento público, donde estuvieron presentes preseleccionados, que en base a puntajes tomaron la determinación de los que irán al mundial, “ahora esperamos salgan las listas oficiales de la delegación con las modalidades que asistiremos, que serían en individual o parejas mixta”, expresa.

Destaca que sin sus entrenadores y familia no alcanzaría sus logros: “Como lo he dicho, esto es un triangulo entre mi maestro, mi coach, el entrenador de la selección mexicana y mis padres, porque sin alguno de esos puntos, no funcionaría igual todo esto”, platica Jabir.

El xalapeño ahora se enfocará en trabajar para dar su mejor versión en el próximo mundial y para eso tomará parte de eventos nacionales con la selección de TKD de la Anahuac, plantel educativo que lo invitó a formar parte de su selecto grupo de atletas.

“En próximos meses participaré en eventos de fogueo para la preparación con miras al mundial. El incorporarme a la prepa Anáhuac, me abre puertas de eventos de Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip), donde participaré en categorías Juvenil y Primera Fuerza”, comenta.

Jabir Jamed ahora se encuentra trabajando con destacados entrenadores, uno de ellos, Alberto Hernández Cortés/Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Y agrega: “La competencia de Conadeip será en mayo que es última antes de ir a Normandía; previa a esa, en abril participaré en el Challenguer de Puebla, que me servirá también de fogueo. Posteriormente iré al de Conadeip, que probable será en Ciudad de México y luego de participar, días después viajaré a Francia”, señala.

ENTRENADORES

Jabir Jamed ahora se encuentra trabajando con destacados entrenadores, uno de ellos, Alberto Hernández Cortés, director y fundador de la Academia Marcial de México Araucarias, también con el coach, gran maestro, Santiago Escutia.

Mientras que en selección nacional le toca trabajar con Jorge Rocha, coordinador nacional de Poomsae y con el multimedallista nacional e internacional, Brayan Herrera Chanona, quien lo entrenó para ir a Serbia el año pasado.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

El deportista inició a practicar el TKD a los cuatro años de edad y está por cumplir en julio 12 años en la disciplina. Al adentrarse dijo que buscaría un día representar a México en eventos internacionales, sin embargo tuvo que pasar largo tiempo para conseguir lo que tanto anhelaba.

“Desde muy pequeño siempre tuve el sueño de representar a mi país, sin embargo pasaban y pasaban las competencias y no había nada, pero afortunadamente no me rendí y seguí trabajando en conjunto con mis papás y maestro y poco a poco se fueron dando las cosas”, platica.

Recuerda que luego de esforzarse por largo tiempo, en Monterrey en su primer campeonato nacional, en 2018, ganó el subcampeonato nacional en Formas y tercer lugar en combate, “fue un logro grandísimo para mí. Al poco tiempo de eso quedé seleccionado estatal para los Juegos Condeba, que fueron en Acapulco Guerrero, donde quedé en tercer lugar nacional”, señala.

Luego de su primera competencia nacional en Monterrey, su esfuerzo rindió frutos, porque comenzó a participar en varios eventos.

“Desde Monterrey hacia delante, fue evento tras evento y con buenos resultados y ahora por segundo año consecutivo poder representar a mi país, esto me dice que voy bien y que todos los años de trabajo y esfuerzo han valido la pena, ahora espero que con mucho dedicación pueda traer el oro a México y Veracruz”, concluye.

LOGROS DE JABIR

Numerosas medallas comenzó a cosechar desde 2018 en eventos nacionales con un total de 15, entre segundos y terceros lugares; 5 son primeros en diferentes modalidades.

Actualmente es bicampeón nacional en categoría Sub 15 luego de lograr títulos en Pachuca, Hidalgo, 2020 y Cancún, 2021.

Antes de iniciar a competir en la Federación Mexicana de Deporte Escolar, se mantuvo participando en Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica.

Una vez creada la Femedees, presidida por el maestro Martín Sánchez Tenorio, en 2019, toma parte del primer campeonato nacional en Monterrey.

Su destacada forma de competir lo ha llevado a participar en Monterrey, puerto de Veracruz, San Luis Potosí, Pachuca, Ciudad de México, Chiapas, con más de 30 medallas logradas.

También participó en Colombia donde de coloca entre los 8 mejores del mundo. Ha sido competidor en 5 campeonatos federados nacionales con subcampeonatos y terceros lugares, además es subcampeón mundial en evento de la Federación Internacional de Deportes Escolar y ahora buscará medallas en competencia de Conadeip y en el Challenger de Puebla, así como en el campeonato mundial de Normandía, Francia.