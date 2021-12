Jabir Jamed y Rafael Hernández destacan en Campeonato Nacional de Taekwondo

Xalapa, Ver.-Alumnos de la Academia Marcial de México de esta capital, lograron destacados lugares para el Estado de Veracruz en el 5º. Campeonato Nacional Escolar de Taekwondo, organizado por la Federación Mexicana del Deporte Escolar (FEMEDEES), desarrollado en el estado de Puebla.

Entre los ganadores está, Jabir Jamed Dorantes, subcampeón mundial en la modalidad de Poomsae, quien en esta ocasión logró la medalla de bronce en la categoría Sub 18, mientras que Rafael Hernández Landa obtuvo la medalla de plata en la categoría Sub 12. Por su parte, Alberto Hernández Landa terminó en el 5 lugar de la categoría Sub 18.

Con estos resultados, los alumnos del destacado entrenador, Cinta Negra 4º. Dan y director de la Academia Marcial de México, Alberto Hernández Cortés, se colocan entre los mejores a nivel nacional y dejan en claro que cuenta con un alto nivel competitivo que día a día buscan perfeccionar a base de arduo trabajo.

Este campeonato es parte del fogueo que necesitan los taekwondoínes xalapeños para encarar próximo eventos internacionales que seguramente estarán presentes el próximo año, por lo que lo conseguido este domingo para ellos es motivante.

Esta competencia servirá para detectar a los mejores elementos que serán parte de las selecciones nacionales de la FEMEDEES que tomarán parte de los Juegos Mundiales Escolares U18, con sede en Normandía, Francia.

Antes de arrancar los duelos en el Gimnasio “Miguel Hidalgo” de la ciudad de Puebla, se realizó la ceremonia de inauguración con la presencia de José Luis de la Cruz Gonzaga, presidente de la Asociación Poblana de Deporte Escolar (ADEP), así como personal de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (FEMEDEES) y Gonzalo Gámez Limón, pionero del taekwondo en ese estado.

Alberto Hernández Cortés, entrenador de los xalapeños dijo que se siente contento y satisfecho por el esfuerzo de cada uno de los que integran el equipo de competencia de la Academia Marcial de México.

Además mencionó que no solamente representan a Xalapa, sino al Estado de Veracruz, con destacada participación en este evento que fue el campeonato nacional escolar FEMEDEES 2021.

Jabir Jamed y Rafael Hernández destacan en Campeonato Nacional de Taekwondo / Foto: Cortesía | Alberto Hernández

“Rafael Hernández Landa, obtiene el segundo lugar en la categoría Sub 12, coronándose como subcampeón en la misma. Jabir Jamed Dorantes ya con experiencia e incursionando en la nueva categoría Sub 18, teniendo 15 años, logra obtener el tercer lugar y Alberto Hernández Landa se clasifica entre los primeros cinco mejores del evento, también en el categoría Sub 18 en la modalidad de Poomsae, este es el resultado de trabajo de meses y años de dedicación con esfuerzo”.

“Me siento muy emocionado y satisfecho ya que los eventos internacionales en los que estarán participando la siguiente semana en Colombia, Jabir Jamed y Alberto Hernández, les va a servir para seguir fortaleciendo este trayecto en su formación y seguramente en próximas fechas que estemos en los demás eventos nacionales en los que nos podemos presentar, tendremos una gran participación. Estoy orgulloso y satisfecho de cada uno de ellos”, dijo en experimentado entrenador.