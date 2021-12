Jeremy, judoka xalapeño, feliz por su bronce en Panamericano Junior

El judoka xalapeño, Jeremy Yucristy Olivares Ramírez, ganador del bronce en los Primeros Juegos Panamericanos Junior 2021, desarrollados en Cali, Colombia, se encuentra en la capital veracruzana de visita, ya que por falta de apoyo tuvo que emigrar al norte del país a estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde está becado y representa dicha entidad federativa.

A sus 18 años de edad, 90 kilogramos y 1.90 de estatura, el judoka ha conseguido importantes logros a lo largo de 7 años de carrera deportiva y es gracias al esfuerzo en entrenamiento y determinación sobre el tatami, lo que le da como resultado numerosos títulos locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales.

Orgulloso con su medalla y el recuerdo de la competencia que reunió a los mejores judokas panamericanos, visitó las instalaciones de Diario de Xalapa para expresar sus emociones tras importante logro, su sentir del porque emigró a otro estado, así como agradecer el apoyo que recibe en este momento en Nuevo León, estado al que representa dignamente.

“Me siento muy contento y fue porque me esforcé demasiado para obtener estos resultados. Para llegar a este nivel y lograr esto, es gracias a lo que llevo entrenando que es alrededor de 7 años. Antes de viajar a Colombia estuve concentrado tres meses en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, donde pulí mi preparación”, platicó el atleta.

Jeremy aceptó sentirse triste al no ser valorado por autoridades deportivas cuando le tocó representar a Veracruz en eventos importantes en los que logró medallas.

“La verdad me fui por la cuestión académica y el por apoyo. Se siente feo que en tu estado no se haya reconocido como debe ser, el esfuerzo que estaba dando hacia ellos, por eso tuve que irme y representar a Nuevo León.

Y agregó: “Estuvo representando a Veracruz prácticamente todo lo que llevo de carrera deportiva. Para la Entidad di medallas de olimpiada, medallas nacionales y también internacionales. Ahora que pase a la categoría Junior todo se está yendo para Nuevo León”, mencionó.

Detalló que fueron los entrenadores de ese estado los que se acercaron y “me dijeron que no habría problema en representar a Nuevo León y pues ahora me están dando universidad, apoyo económico para los eventos y el apoyo moral que era lo que faltaba mucho aquí, porque te dejaban al ahí se va”, puntualizó.

Aceptó que en Veracruz se encontraría cómodo de regresar “no me afectaría, pero sí por otros aspectos, la verdad que a mí y me vale más estar en Monterrey. Realmente están al cien por ciento conmigo, no me dejan de lado nunca”, señaló en Diario de Xalapa.

Sin embargo tiene palabras de agradecimiento a personas que lo apoyaron en Veracruz cuando era digno representante en competencias, sin olvidar a las personas que están de su lado en este momento.

Jeremy Yucristy Olivares Ramírez ha conseguido importantes logros nacionales e internacionales a lo largo de 7 años de carrera deportiva/Foto: Cortesía | Panam Judo

“Por esto agradezco a los que me han apoyo. Aquí me encaminó mi entrenador, Enrique Madrid, así como a la asociación y entrenadores de Veracruz. Les agradezco el apoyo que me dieron, así como a la presidenta, Valeria Palma Valerio, por apoyarme en muchas partes. Igualmente doy gracias a autoridades de Nuevo León, como a la presidenta, Idalia Rodríguez que es la que me está llevando en mi camino, a mi entrenador Molina y entrenadores nacionales, Federico Vizcarra y Germán Ayala que son todos los que me están ayudando y a mis padres, Roberto Olivares Guzmán y Silvia Ramírez Anaya, así como a mi hermano Ithan Olivares Ramírez, a todos ellos muchas gracias”.

Respecto al Judo de Veracruz atinó a decir que tiene buen nivel, porque “hay mucho talento y se puede llegar lejos, pero en cuanto a los apoyos eso es lo que detiene a muchas personas que suelen decir del porque entrenar, sino habrá una regresiva y eso afecta mucho a final de cuenta. El Estado tiene buenos judokas, pero sino hay apoyo no se lograrán cosas importantes”.

PIENSA EN JUEGOS OLÍMPICOS

El atleta xalapeño pasará las fiestas de fin de año con su familia y amigos, por lo que bajó su intensidad de preparación, “sin embargo sigo entrenando para no perder el ritmo, pero ya hasta el otro año me concentraré, porque llegan los selectivos nacionales”

Y agregó: “Cuando regrese al cien, trabajaré muy fuerte para clasificarme a Santiago 2023 donde buscaré la medalla de oro que me de el boleto directo a Juegos Olímpicos de París 2024. Se que el camino es largo, pero trabajando como le he hecho podré lograrlo”.

CARRERA DE 7 AÑOS

El xalapeño nació en 2003, ha sido varias veces campeón estatal veracruzano en las categorías que ha incursionado. También ha conseguido metales en olimpiadas nacionales y eventos internacionales. La medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior es su logró más importante hasta el momento.

Meses antes de ir a Colombia se clasificó en eventos panamericanos. Ha competido en casi toda la República Mexicana y ha estado como seleccionado para ir a competencias en Ecuador, Perú, República Dominica, Italia y Colombia. Además es el mejor mexicano en la categoría de los 90 kilogramos y el tercero de américa latina.

El próximo año se enfocará en competencias que lo coloquen entre los mejores del mundo, aunque ya está rankeado entre ellos, buscará colocarse en mejor posición.

“La verdad tuve muchas contras y topes para mí. Me llegaron a decir que no podía y no lo iba a lograr, en base a eso, tomé impulso y continué. Las palabras nunca me detuvieron, porque las usé de impulso para continuar y ahora estoy aquí”.

“A los niños y jóvenes les digo que busquen lo que realmente les guste, que no se dejen influenciar por otras gentes que les digan que hacer o no pueden. Si les gusta algún deporte, que lo hagan e intenten y sino les sale a la primera que lo vuelvan a intentar hasta que logren su propósito, porque pueden ser mejores en eso”, concluyó.