Judoca xalapeño competirá en Portugal pero requiere apoyo económico

Jeremy Yucristy Olivares Ramírez, judoca xalapeño y medallista de bronce en el Campeonato Panamericano Júnior celebrado en Canadá, recientemente estuvo en Xalapa luego de su participación en dicha competencia y antes de viajar al norte del país, en donde está radicando por estudios universitarios, platicó que pronto asistirá al Campeonato Mundial de su especialidad que será en Portugal.

Igualmente compartió que entrenará fuerte para conseguir una medalla que sería por primera vez que la conseguiría un mexicano, sin embargo, sabe que es complicado, pero no imposible.

¿Cuándo será el próximo evento deportivo?

“El próximo evento será en Portugal del 4 al 8 de octubre y competirá en -90kg. Esta competencia es de muy alto nivel, pero sigo con las mismas ganas de ganar como en cualquier torneo. Además en judo, no ha habido una medalla históricamente de mundial, y pues si me gustaría poder ser la primera medalla o simplemente dejar un buen papel. Yo iré con las ganas de ganar”, expresó el deportista para Diario de Xalapa.

Deportes Realizarán en Perote carrera ciclista, fecha, sede y costo

Olivares Ramírez puntualizó que entrenará muy fuerte y que ahora se concentrará en Monterrey debido a sus estudios, sin embargo, explica que de tener otra oportunidad de asistir a un campamento de entrenamiento, “veré la posibilidad de poder asistir para llegar al campeonato mundial en la mejor forma. Iré a pelear por la mellada, pero si no se da, también voy con la mentalidad de dar un buen papel”, explicó.

El deportista cuenta con amplia experiencia y medallas importantes a nivel nacional; tiene 9 años practicando el judo con más de 150 preseas en sus vitrinas y aunque es un deportista ganador su humildad de gente es más grande.

De la última medalla que logró en Canadá, dijo estar muy contento por el trabajo que se realizó para poder llegar a ese resultado, “que ha sido a base de esfuerzo”, dijo.

Vuelve a leer: Turismo deportivo, importante fuente de ingresos para Veracruz

Ahora dice se concentra en el próximo evento mundial de Portugal, sin embargo, sabe que una vez más requiere el apoyo de la gente para reunir una cantidad económica que pese a recibir ayuda, que él mismo ha buscado y logrado con algunas rifas, dice que sigue abierto a cualquier tipo de respaldo para ir al evento.

“Tengo metas por lograr, no solamente a base de mi esfuerzo se puede, pues también se necesita ayuda económica por esa parte, pero no he recibo el apoyo de los que me deberían dar, sin embargo, agradezco a todas esas personas que han estado conmigo, que se se han unido al equipo para poder llegar a dichos torneos”, explicó.

¿El sueño olímpico llegará?

Deportes Maestro xalapeño de taekwondo recibió certificación internacional

Como todo deportista, Jeremy Yucristy desea asistir a unos Juegos Olímpicos y sabe que para lograrlo deberá presentarse en competencias importantes en las que buscará estar, como un Grand Slam o Grand Prix, pues así logrará reunir puntos que puedan colocarlo entre los primeros 30 de la tabla mundial.

“Ese es el camino para poder llegar a unos Juegos Olímpicos, esto previo, se necesita 4 años de preparación; para París no me alcanza, sería para Los Ángeles 2028”.

Por último una vez más agradeció a las personas que se han sumado a él para continuar escribiendo con letras doradas su brillante trayectoria.

“Agradezco a las personas que me apoyaron, familiares, amigos, empresarios, todos los que aportaron con poco o mucho; gracias a ellos he logrado obtener los resultados, algo que me da validez en cuanto a solicitar la ayuda, es por eso que tengo las metas bien claras a pesar de todo lo que pueda contraponerse a ello”, concluyó.