Entrenador por amor a la camiseta; la vida de Joaquín Espinoza Saldaña

Joaquín Espinoza Saldaña nació en Coatepec, es licenciado en Educación Física, con título de entrenador que estrenó en la Tercera División con el América FC hace 24 años; previamente, al concluir su universidad, dirigió en la Copa del Torneo del Conde, luego estuvo al frente de la UV en un regional, logrando el título que lo envió al nacional de Guadalajara en donde alcanzó el cuarto lugar.

Así nace su trayectoria como DT en 1999; también fue jugador, sin embargo, su éxito se inclinó al área técnica, posición que disfruta, pues ha dirigido más de 20 equipos profesionales entre Tercera y Segunda División, además de selecciones de las mismas categorías.

¿Qué equipos ha dirigido Joaquín Espinoza Saldaña?

Como entrenador profesional ha dirigido al América Xalapa, Huatusco, Tehuacán Puebla, Cosamaloapan, Tezonapa, Industriales, Búhos, Azucareros de Córdoba y Linces que gracias a su buena dirección la FMF lo contrató para dirigir al equipo de la Zona Sur de la Tercera División en el “Torneo del Sol”, Sub 17, logrando el subcampeonato nacional; lo hizo junto a Lapini Gutiérrez, de Tigres. Luego llegó la oportunidad en Segunda División en Morelia con la Sub 20 en 2001 al ser elegido por Gerardo Gallegos y Pepe Vázquez, quienes le dan oportunidad.

En segunda estuvo Jalisco con Mazorqueros, luego Córdoba, siguió Los Cabos, Tampico Madero y fue auxiliar en Primera “A”; también estuvo en Coyotes Xalapa y en Fresnillo, Zacatecas con 7 equipos de Segunda División, incluidas las selecciones Sub 17 y Sub 20.

Sus logros más importantes como entrenador son el subcampeonato con la Selección Sub 17 de Tercera, en donde dirigió a Jorge Zamora que jugó con Tiburones Rojos, además de Luis Hernández de Xalapa que probó suerte en América.

Aunque no ha llegado un título como DT profesional, para Joaquín la satisfacción es contribuir en la formación de jugadores profesionales de Primera División, por mencionar a Hiber Ruiz jugador de Linces y luego de Primera; Junior Almeyda jugador de Tiburones Rojos; “Palmera” Rivas y Rafa Figueroa de Tigres; José Antonio Madueña jugador de Tijuana, Atlas, Cruz Azul, América y Chivas, además de Miguel Layún “que lo tuve en Córdoba en Segunda y Tercera División”, recordó Espinoza Saldaña.

“Es una satisfacción que te queda por contribuir en su impulso al fut profesional, además da alegría que los jugadores han sido buenos seres humanos, profesionistas y padres de familia, sin duda es una satisfacción muy grande en ese aspecto”, expresó.

Agradece a Dios, “porque la gente se fija en mi trabajo del que a la fecha no tengo manchadas las manos ni la cara, tengo la frente en alto para poder caminar por donde sea con las personas y eso es lo más importante”, comentó.

Aunque muchos lo apoyan y reconocen su labor, dice hay envidias, sin embargo, sabe conducirlas y dejarlas a un lado para avanzar, “te ponen piedras en el camino, pero eso ya es cuestión de ellos, uno tiene que seguir adelante”.

Acepta que el futbol no lo es todo y aunque disfruta formar futbolistas, guiarlos como seres humanos, escucharlos y darles consejos, para él todo es su familia, “porque principalmente de ahí parte todo”, expresó.

Joaquín Espinoza Saldaña ha brindado conocimientos a más de 500 jugadores que él ve a la cara sin pena alguna, pues jamás esconde nada, siempre les muestra todo lo que sabe.

¿Qué empleos ha tenido el entrenador antes de ser exitoso?

Su humildad es muy marcada como su amplia trayectoria, pues inició de abajo; fue lavador de autos, vendedor de periódico, mandadero en la cárcel de mujeres que hubo en San José, vendió pan y ahora es un destacado entrenador profesional que ha recibido consejos de personajes como el profesor Paulino (+); de los colombianos Princes y Kolufo; Grondona hijo, Enrique Meza, Jorge Martínez de Guadalajara, Daniel Bartolota, entre otros muchos más.

Casi al finalizar esta entrevista, aplaudió a los directivos que han traído a Xalapa equipos profesionales “a todos les aplaudo, porque buscan formar jóvenes que salgan de los vicios, además reconozco el esfuerzo que hacen por traer un equipo profesional, algo muy complicado”.

Por último agradece, “a Dios padre por darme la vida y agradezco a mi familia, a mis hijos, a toda la gente que me ha tendido la mano. Agradezco a las personas, que me han dado un consejo, a las que se han fijado en mí, hasta a los hablan mal de mi persona; yo no soy quien para juzgar, y les agradezco, porque gracias a esa energía negativa me motivan a seguir adelante. Todas las cosas buenas o malas, no les tengo rencor, porque esas críticas me hacen muy fuerte”, concluyó.