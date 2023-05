José Alberto Rodríguez representará a México en Panamericano de Lucha

Xalapa, Ver.-El gladiador xalapeño José Alberto Rodríguez Hernández se encuentra en Buenos Aires, Argentina para participar en el Panamericano de Lucha, en donde buscará una medalla que lo coloque en el próximo mundial de esa especialidad.

Su competencia será el 3 de mayo y actualmente está acompañado de su hermano Alexis Rodríguez quien también buscará figurar en tan importante evento.

José Alberto comentó desde Argentina que necesita de apoyo para solventar los actuales gastos, pues dice que el aporte que recibiría nunca llegó, por lo tanto lo que logró reunir lo utilizó en gastos de avión.

Estoy un poco tenso en el aspecto que en mis vuelos no se me pagaron como se había prometido, nada más me dieron una parte y prácticamente sigo buscando apoyo, incluso pido ayuda estando en la competencia, porque tengo que pagar mi hospedaje y pues me gasté en pagar los vuelos de última hora de mi parte

Igualmente remarcó que “no se me cumplió lo que se habían prometido realmente, se cumplió un 40%, quizá hasta menos y aunque vivo esta situación, estoy muy contento por estar aquí”, dijo.

Y agregó: “Llegué el sábado a Buenos Aires, y bueno, a competir con la ilusión y fe en Dios, a darlo todo por mi país una vez más y espero lograr una medalla que dará el pase al campeonato del mundo”, expresó Rodríguez Hernández.

¿Cuándo será la competencia de José Alberto Rodríguez Hernández en Argentina?

Su competencia es el 3 de mayo en la categoría de 55 kilogramos, junto a su hermano Alexis, quien también es campeón nacional y que busca una presea para el país.

De su participación detalló que es la segunda vez en forma consecutiva, por lo que dice estar agradecido con su equipo, compañeros y entrenador, así como familia y amigos.

“Además con todas las personas me han estado apoyando hasta el día de hoy; respecto a los donativos que se me han otorgado, muy agradecido con mis patrocinadores que también me ayudaron en esa parte. También estoy contento por el proyecto que está en puerta con mi playera del “Team Gallo”.

“Estoy aquí (Argentina) con una esperanza muy grande que es lograr una medalla. Esperemos noticias positivas de esta competencia. Será un evento muy duro, como el del año pasado, esperemos lograr buenos resultados y una medalla, porque voy con esa ilusión”.

Por último dijo “ojalá la gente me pueda seguir apoyando para mi estancia por acá, porque los vuelos dejaron sin fondos, les dejó mi número de tarjeta por si gustan apoyarme: 4152314057258231 a nombre de José Alberto Rodríguez Hernández”, concluyó.