“Correr es toda una disciplina”: José Salazar comparte su pasión por el deporte

Veracruz, Ver.-Correr no es solo ponerse los tenis y salir como loco, es toda una disciplina destaca José Alberto Salazar Canche apasionado del running y competidor de maratones.

En entrevista para Diario de Xalapa, relata que aunque desde pequeño se vio interesado en el deporte jugando futbol en varios equipos locales, su verdadera pasión es correr y recientemente participó en el maratón que se desarrolló en la ciudad de Boca del Río.

“Desde chico empecé a jugar futbol, estuve en varios equipos escolares, llegue a ser campeón y estuve en ligas locales, disfruté mucho esa etapa pero por trabajo me fui a vivir varios años a Ciudad del Carmen donde desarrolle la verdadera pasión que es correr”, señala.

Menciona que por casi 10 años radicó en Ciudad del Carmen donde disfrutaba de correr en la playa, cosa que no hacía mucho en Veracruz; era más que nada para matar el tiempo pues se trataba de una ciudad desconocida donde no tenía amigos, todos eran compañeros de trabajo.

Mientras realizaba su rutina de ejercicios, conoció un grupo de corredores que lo iniciaron en el mundo del “running” como lo conocen.

“Tuve la fortuna de conocer a personas que lo practicaban y me enseñaron cosas que yo desconocía, yo pensaba que correr era ponerse los tenis y salir como loco, pero no, es un deporte, donde hay que cuidarse, hay que tener disciplina, hace unos años que regrese a Veracruz pero sigo en contacto con ese grupo de amigos donde compartimos nuestras competencias y hablamos de nuestros logros en el running”, destaca.

Asegura que antes de tomarse en serio el deporte, acostumbraba a desvelarse, salir con los amigos, tenía malos hábitos alimenticios y consumo de alcohol y cigarro.

Sin embargo desde hace un par de años dejó todo atrás para dedicarse por completo a competir en distintas carreras y correr varios kilómetros los fines de semana como manera de preparación para futuras competencias.

“Fíjate que yo antes tenía malos hábitos, deje de hacer muchas cosas, antes me desvelaba todos los fines de semana, salía con los amigos a dar la vuelta, a tomarnos unas cervezas pero ahora no, durante la semana combino mi trabajo con el deporte y los fines de semana corro varios de 25 a 30 kilómetros”, manifiesta.

Reconoce que con el cambio de hábitos, vinieron muchas burlas de sus amigos pues a través de sus redes sociales empezó a compartir de sus actividades, las carreras y los tiempos que hacía en cada competencia.

“Cuando yo empecé a correr, me decían que estaba loco, es que mucha gente no está acostumbrada a ver correr a gente a las cuatro de la mañana, pero ahora ya están familiarizados con mi presencia, incluso hasta me preguntan cuántos kilómetros corro y me hacen plática”, dice.

Recientemente compitió en el maratón que se celebró en el municipio de Boca del Río donde participan desde corredores muy profesionales hasta amateur que quieren desafiar sus tiempos.

Afirma que los tiempos que obtuvo, le dejaron mucha satisfacción y ganas de seguir compitiendo no sólo local, sino en otros estados.

“Cualquiera puede pensar que competir en el maratón no es la gran cosa pero para mí sí, es una satisfacción, ya había estado en los medio maratón pero en esta ocasión me anime, me preparé mucho y de hecho en la competencia me encontré con una amiga que no había visto en 20 años y nos dio gusto saludarnos y que seguimos compartiendo esa pasión de correr”, señala.

José Alberto, es egresado de la Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Veracruz (ITVER) y puntualiza que quiere ser inspirador de jóvenes y adultos que estén interesados en este deporte pues considera que muchos quieren pero les da pena.

“Yo quiero que la gente vea en mí una inspiración, tengo 42 años y me siento muy satisfecho de lo que he venido logrando en este deporte, hay muchos jóvenes y adultos que quieren participar en maratones y no lo hacen por el que van a decir, yo les digo anímense, vamos a correr”, indica.

Actualmente Salazar Canche es profesor en una comunidad del municipio de Rodríguez Clara donde combina su trabajo con el deporte con miras a seguir participando en otras competencias.