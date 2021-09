José “Chino” Miranda, pilar del físicoconstructivismo en Xalapa

El físicoconstructivimo en Xalapa vive sus mejores momentos y la muestra está en los numerosos atletas capitalinos que asisten a eventos realizados en varios partes del estado, incluso en competencias nacionales como el Míster México.

Pero todo deportista que desee ser parte de ese grupo selecto, tiene que comprometerse consigo mismo y deberá acercarse a personas con el conocimiento que les de las bases para alcanzar tarimas que todos pueden pisar, pero pocos se atreven a intentarlo.

En Xalapa existen entrenadores que ayudan a hombres y mujeres a cambiar su vida por medio de las pesas y uno de ellos es José Miranda Muñoz, conocido como el “Chino”, quien se encuentra en el Aquiles Gym, en la colonia Revolución.

Sus conocimientos son de casi 20 años y más de 300 atletas que han alcanzado la gloria en tarimas importantes de Veracruz y el país, lo respaldan.

Sus inicios

José Miranda se inició en el Gym Le Blanck que tenía como instructor al pionero del culturismo en Xalapa, Martín Blanco, creador también de importantes deportistas en el Estado de Veracruz.

El “Chino” al comenzar a trabajar su cuerpo se dio cuenta que era lo suyo y comenzó a prepararse para competir en un evento en 2007, logrando ganar su categoría. Intentó ser el mejor absoluto, pero no lo consiguió, sin embargo fue el impulso para soñar con grandes cosas.

Posteriormente con experiencia de dos competencias, apareció en su mente la idea de tener su propio gimnasio. Además su familia siempre fue comerciante y eso más lo impulsó; ahora con dos décadas de experiencia es un reconocido instructor de la Atenas Veracruzana.

“Soy una persona que me gusta triunfar y tener mi propio negocio. Mis padres nos enseñaron desde pequeños al comercio. La verdad me gustó mucho el deporte de las pesas y decidí entrar de lleno”, comente y agrega: “Tomé cursos y poco a poco me fui haciendo de algunos aparatos para poder tener mi propio gimnasio, hasta que lo conseguí”, afirma.

Recuerda que deseaba ser un destacado, pero también tener un lugar donde pudiera ayudar a jóvenes que se encuentran sumergidos en las drogas o alcoholismo

Al comenzar a trabajar su cuerpo, “Chino” se dio cuenta que era lo suyo y comenzó a prepararse para competir | Foto: Cortesía | José Miranda

“Por el lado de tener mi propio negocio me inicié, así como para practicar deporte, pero también por apoyar a muchos jóvenes. Hoy en día hay mucha juventud sumergida en las drogas y alcoholismo, entonces, cuando puse mi negocio, que es pequeño hasta la fecha, es donde me gusta brindarles ayuda a salir adelante por medio de este bonito deporte”, expresa el instructor.

Respecto a sus alumnos se siente agradecido con ellos, porque han demostrado que cuando se proponen algo lo consiguen.

“Cada año hemos tenido un promedio de 15 o 20 atletas que vamos preparando y gracias a Dios que de diez que va a un evento, 8 son los que siempre están en los primeros lugares. Me ha tocado la fortuna de tener buenos alumnos que han estado entre los mejores a nivel competitivo”, platicó en entrevista.

Ha preparado a varios jóvenes para competir

Señala que a lo largo de su carrera como entrenador ha preparado a varios jóvenes entre ellos a mujeres con los que ha ido a participar a varios lugares del estado.

“En este tiempo, honestamente he preparado a muchas, no tengo la cantidad en este momento, pero si te menciono que un estimado de 300 personas, creo es poco. Con ellos hemos ido a Huatusco, Poza Rica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Míster México, eventos nacionales, Puebla, entre otros. Gracias a Dios hemos ido a muchos lugares”, compartió el “Chino”.

Ha preparado a varios jóvenes entre ellos a mujeres con los que ha ido a participar a varios lugares del estado | Foto: Cortesía | José Miranda

Dijo que todas sus vivencias son importantes y que no tiene una en especial, porque “todos son logros muy importantes. Desde que un atleta está arriba de una tarima estatal o nacional, para mi son ganadores, porque no es fácil llegar a esa etapa, es muy difícil por muchas cuestiones”, señala.

Y Agrega: “A veces en el camino se nos atraviesan muchas cosas y tenemos que sacar esto adelante y gracias a Dios en esto he sido muy triunfador en mi carrera”.

Recuerda que a su primer atleta lo preparó para ir al Míster México donde lograron el primer lugar en la categoría hasta 70 kilos y “desde ese momento todo comenzó a ir mejor, porque más gente entre hombres y mujeres me comenzaron a buscar para preparar y de ahí fue todo para delante”, platicó José Miranda.

Invita a las personas a practicar esta disciplina

El entrenador invita a personas que se atrevan a practicar esta disciplina que les cambiará la vida, porque “es un deporte muy bonito y hermoso que les va a servir demasiado. A parte de darles buena salud, forman un buen físico. Nosotros lo invitamos para que practiquen este deporte. Además les ayuda a los jóvenes a salir del alcoholismo. Hoy en día hay mucha gente descarrilada y les recomiendo que lo hagan, porque les ayudará. Si buscan asesoría pueden llamarme al 2281 475776 y con todo gusto los atiendo”, indica.

A jóvenes que están en un gimnasio le dice que “no se desesperen. Esto es un proceso. No es de la noche a la mañana. Muchos saben que se debe estar continuamente en el gimnasio y llevar una buena alimentación. Sigan adelante hasta alcanzar su objetivo. Poco a poco verán los cambios y cumplirán sus sueños”, finalizó.