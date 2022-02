José y Alexis, distinguidos gladiadores xalapeños

Los hermanos y campeones nacionales de Lucha Olímpica de Primera Fuerza, José Alberto y Alexis Rodríguez Hernández, se encuentran en preparación para asistir al segundo campeonato nacional de luchas asociadas de este año, a realizarse en marzo, aún con sede por definir.

Ambos saben que tienen una oportunidad de oro, porque un triunfo en sus categorías, les abrirá puertas de la Selección Mexicana de Lucha que asistirá al campeonato Panamericano de Santiago de Chile.

Sin duda los atletas cuentan con herramientas correctas para dar ese paso a nivel internacional, porque el trabajo realizado en 13 años con el entrenador cubano, Alexis Pérez Miranda, es de remarcar por los campeonatos alcanzados a nivel nacional.

José Alberto, el mayor de los hermanos, inició su practica a los 13 años de edad y fue por impulso de su padre que quería que practicara deporte, aunque probó fortuna en el beisbol como filder y futbol, la lucha olímpica lo atrapó y a la fecha lo mantiene ocupado.

Actualmente es campeón nacional del segundo Selectivo Nacional de Luchas Asociadas, desarrollado en Guadalajara, Jalisco, mientras que Alexis fue segundo, sin embargo en Oaxtepec, Morelos en el Gran Prix “Todos Estrellas”, ganó el oro, por lo que ambos son distinguidos gladiadores élites xalapeños.

José para alcanzar un oro se aplicó y realizó al pie de la letra todo entrenamiento que llevó desde infantiles y aunque tuvo que doblegar esfuerzos, la recompensa llegó.

Al participar en sus primeros eventos de niño logró segundos y terceros lugares. En Olimpiada Nacional ganó medalla de plata, mientras que terceros lugares fueron en campeonatos nacionales; hasta ese momento no conocía la aurea.

Al pasar a Primera Fuerza y aunque era nueva categoría, vino su galardón al ganar el oro en 59 kilogramos en la Ciudad de México, en el Campeonato Nacional de la Universiada de 2017. Ya en ese mismo escalón ganó medalla de plata en Chihuahua, 2018 y Guadalajara, 2019, mientras que en Monterrey se colgó el bronce.

Desafortunadamente por lesión se alejó un año, pero al reponerse regresó y nuevamente figuró con plata en 2021; actualmente ganó medalla de oro en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza Senior de Guadalajara.

Por su parte, Alexis también ha destacado y su último metal fue la plata; anteriormente el oro en campeonato nacional de Primera Fuerza.

Lo destacado del hermano menor, son 8 olimpiadas nacionales, con 5 oros, dos platas y un bronce. En Primera Fuerza debutó en 2018, sin embargó no obtuvo resultado positivo, pero no bajó los brazos y continuó entrenando hasta llegar al bronce, en 2019, mientras que en 2020 participó en una sola competencia, pero no logró destacar.

En 2021, nuevamente figuró con plata y a finales de ese mismo año, consiguió oro en el campeonato nacional y medalla de plata, en 2022.

Los xalapeños están conscientes que tienen oportunidad de alcanzar un boleto que los ponga en selección nacional, por lo que se mentalizan entrenando a conciencia para alcanzar el objetivo.

“Viene un tercer campeonato, tenemos fecha que es 24 de marzo, pero no tenemos la sede. Será clasificatorio para conformar la Selección Nacional y pasar a eliminatoria que nos lleve al Campeonato Panamericano de Santiago de Chile en 2022, que será del 5 al 8 de marzo”, platicó Alberto en Diario de Xalapa.

Alexis señala sentirse seguro de estar en el selectivo que represente a México. “Es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar, daré mi máximo, porque la verdad si me veo representando al país”, expresa.

El mayor, José Alberto detalla que están preparándose a conciencia para lograr el pase, “porque el simple hecho de que hayamos ganado, no significa que no tengamos errores, porque mi entrenador así lo ve, entonces estamos trabajando. Es pesado, pero vale la pena. Ahora en lo personal trabajo con mis compañeros que son más pesados con trabajo táctico de combate, porque nos fallaron ciertas cosas. También hago fuerza física que nunca debe faltar. Confía en el trabajo que me da mi entrenador que es muy bueno. Son cosas que debo hacer, porque mis rivales igualmente se están preparando”, indica.

Puntualiza que también trabaja con fuerza metal, porque en su mente está “representar a México en un campeonato internacional, ojalá y Dios quiera pueda ir a Santiago de Chile, porque es mi sueño. Nunca he competido a nivel internacional y espero este año hacerlo”, explica.

Agradecen

José Alberto dice estar agradecido con su entrenador Raúl Alexis Miranda porque asegura que “como él no hay otro, porque me ha dado la confianza y paciencia, por eso le doy gracias infinitamente. Además también a mi trabajo en CMAS. Ellos me apoyan para poder faltar cuando salgo a competir. El sindicato me brinda el respaldo con el comité, como saben que es deporte, lo hacen”.

“Agradezco mucho a mi familia, mi maestro, a compañeros de equipo, así como a directivos de mi trabajo y a Dios que me brinda la oportunidad. Agradezco a mucha gente. Mi hermano y yo les damos gracias para que nosotros practiquemos este deporte tan bonito que nos da salud”, expresa Alexis.

Su rutina

Los hermanos viven en San Bruno y entrenan a las 5:30 de la mañana con sesiones por la tardes con el entrenador Alexis Miranda. Cuentan con el apoyo de su trabajo CMAS, así como el de una nutrióloga que les indica como alimentarse para mantenerse en su categoría.

Aunque ambos trabajan, jamás faltan a entrenamientos de mañana de 5:30 a 7, así como en la tarde de 19 a 20:30 horas. Están motivados y contentos por su medallas, aunque son los mejores del país, su humildad los caracteriza y los mantiene con los pies en la tierra.

“Ojalá den a conocer más este deporte que a nosotros nos aleja de los malos vicios y que te mantiene pensando positivamente. Los invitamos a practicar no sólo este deporte, puede ser cualquiera, pero que lo hagan por salud. Si compiten en alguna disciplina no dejen de hacerlo, la recompensa llega cuando se es disciplinado y constante”, finaliza Alexis.