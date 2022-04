Joven de Coatepec sobresale en en el Macrorregional de Atletismo

Yahir Lozada, representante de Coatepec se presentó con la delegación veracruzana en el Macro Regional de Atletismo y lo realizó con destacados resultados que lo colocan entre los mejores y como candidato a medalla de Juegos Nacionales.

El corredor logró primer lugar en 5 mil metros planos y segundo en 3 mil metros steeplechase 91 centímetros de la categoría Sub 20; ahora falta su confirmación oficial como calificado al máximo evento.

Su gran participación es el resultado de trabajo fuerte que día a día hace en su natal Coatepec y la capital veracruzana, precisamente en el Estadio Xalapeño, por lo que ahora se enfocará para llegar más allá en este deporte que le ha dado mucha satisfacción no sólo a él, también a toda su familia.

En este Macro, Veracruz participó con 193 deportistas también con logros importantes como el 1-2 en Salto con Garrocha a través de las hermanas Ailín y Mairín Reyes, en la categoría Sub 18; así como en Salto de Longitud con Ximena Vázquez y Mariana Araujo, en la Sub 16; y Emiliano Cruz y Rafael Salas en 2000 metros planos en la Sub 16.

De acuerdo con lo que marca la convocatoria en pruebas de pista menores a 800 metros, clasifica el primer lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 Macro-Regiones, así como las 4 mejores marcas del conjunto de estas. Pruebas de pista de 800 metros y mayores Clasifica el 1° y 2° lugar de cada una de las 4 macro – regiones, por prueba, categoría y rama, así como las 4 mejores marcas del conjunto de estas.

Pruebas de saltos y lanzamientos Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones por categoría y rama, así como las 8 mejores marcas del conjunto de estas.

Pruebas combinadas Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones por categoría y rama, así como las 4 mejores marcas del conjunto de estas.

Relevos Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones y las 4 mejores marcas del conjunto de las 4 macro – regiones.