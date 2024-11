Juan Ignacio Contreras, 20 años pedaleando su bicicleta por las calles de Xalapa; la historia

El ciclismo se convirtió en una pasión y una forma de vida para Juan Ignacio Contreras Sánchez, quien tiene más de dos décadas dedicándose a esta actividad.

Originario del municipio de Coatepec, el Nacho Contreras, como es conocido en el medio del deporte, tomó por primera vez una bicicleta a los 12 años. "Cuando era más pequeño estaba en artes marciales, pero toda mi familia es ciclista, entonces una vez fui a una competencia en Xalapa, me gustó y fue que empecé a agarrar la bicicleta", expuso.

De inicio, se dedicó a hacer bicicleta de ruta, por lo que realizaba recorridos largos en carretera acompañado de personas que ya tenían el amor por esta actividad.

Al inaugurarse el Velódromo Internacional de Xalapa se interesó en el ciclismo de velocidad, actividad con la que ha logrado participar y obtener medallas en competencias nacionales e internacionales.

El ciclista llama a trabajar por lo que se quiere / Fotografía: cortesía Juan Ignacio Contreras

"Yo soy velocista, es muy diferente a los ruteros, los ruteros son de cuerpos delgados, los velocistas son un poco más fuertes, entonces cuando empiezo a agarrar la bicicleta, los terrenos son más irregulares, entonces no sobresalía mucho, pero cuando me comencé a enfocar en lo demás me fue mucho mejor", comentó.

La última competencia en la que estuvo presente fue en el Campeonato del Mundo en Francia, realizado el pasado mes de octubre, y en el cual logró posicionarse en séptimo lugar internacional.

Tras ello, viajó a El Salvador, donde participó en cinco competencias: 200 metros, 1 kilómetro, keirin, prueba de eliminación y persecución individual. "De esas cinco pruebas gané cuatro, ahorita estoy compitiendo en panamericano y en persecución individual quedé en segundo lugar, medalla de plata", dijo.

En las competencias tiene más de 20 años, ya que inició en carreras locales en Xalapa, Veracruz y Córdoba.

Tras ello, se enfocó en campeonatos estatales de selecciones, donde comenzó a entrenar para lograr participaciones internacionales.

Para poder lograr competir a nivel internacional, se prepara con entrenamientos de pesas, ciclismo de pista y ciclismo de ruta.

¿Qué sigue para el atleta?

Actualmente tiene 35 años de edad y destaca que para lograr competir en el extranjero debe conseguir sus propios recursos con el apoyo de patrocinadores locales, especialmente de Coatepec.

Trabajo duro y dedicación dan resultados para él / Fotografía: cortesía Juan Ignacio Contreras

Para prepararte bien necesitas aproximadamente seis meses para Ian competencia fuerte, para una local, la exigencia es menos. Para las competencias internacionales se exige un poco más, los primeros dos meses tienes que trabajar tu base aeróbica y la fuerza general, del segundo al cuarto mes debes hacer actividades de potencia y para el resto empiezas con la velocidad", expresó.

Como competidor internacional, refirió que el Velódromo Internacional de Xalapa es uno de los mejores que existe en Latinoamérica; sin embargo, es utilizado para otros fines gubernamentales.

Actualmente está enfocado en entrenar a ciclistas jóvenes para que puedan representar al estado en varias competencias, especialmente en los campeonatos nacionales de la Conade.

De manera personal, pretende acudir nuevamente al campeonato mundial del año próximo, el cual será en Francia, así como a los Panamericanos.

"Lo que yo les digo es que no tengan miedo de agarrar la bicicleta, este es un deporte completo que permite un amplio desarrollo y que genera muchas satisfacciones", agregó.