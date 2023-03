Judith Ramírez, xalapeña y leyenda del atletismo nacional y mundial

Judith Ramírez Hernández, atleta xalapeña, es considerada una leyenda viviente y no solo en Veracruz, sino a nivel nacional, pues en su trayectoria de 25 años cuenta con más de 50 maratones que realizó en Xalapa, Veracruz, México y a nivel Internacional.

Su glorioso camino en este noble deporte incluye una etapa de 10 años como la mejor corredora de Veracruz y una de las mejores del país; en su gran historial existen tres galardones económicos de 100 mil pesos, sin embargo, para ella el premio no era su felicidad, era la satisfacción de cruzar la meta.

¿Qué representa el atletismo para Judith Ramírez?

“El atletismo me ha dado todo. En realidad todo, siempre lo he dicho me ha dado salud, me dio un hijo precioso, ahora ya profesionista, esposo, conocí a mucha gente, muchos lugares. Imagínate conozco las cataratas Niágara, Canadá, Berlín, China, Río de Janeiro e Inglaterra”, expresó la ahora deportista máster.

Además dice que las experiencias que tiene no las compara con nada, porque le han dado una gran vida, rodeada de amigos, pero lo que más la tiene orgullosa es la familia que formó gracias al deporte.

“Un placer enorme correr, un gusto muy hermoso. En este deporte empecé por salud y ahora lo amo, me enamoré de él y pues aquí seguimos corriendo, porque me encanta la adrenalina de correr. Para mí el atletismo es salud, es amor y dinero. El atletismo es mi vida”, expresó.

La xalapeña inició a practicar este deporte en la secundaria a los 13 años. Su primera competencia fue un 20 de noviembre que ganó merecidamente por su gran esfuerzo.

Por algún tiempo lo realizó con apoyo del profesor Mario Celis; ella entrenaba en el Cerro de Macuiltépetl también con la corredora Martha Salazar que tenía la misma edad que ella. Por algunos detalles se hizo a un lado del deporte, pues vivió un momento que le bajó los ánimos de competencia.

A los 18 años de edad, comenzó a tener problemas de salud; una migraña apareció en su vida; fue a los 21 años que un doctor le dijo que debía hacer algún deporte para controlar ese mal que ya tenía con ella 3 años.

Entonces decidió regresar a correr, nuevamente con Mario Celis. En ese mismo año, en diciembre participó en cuatro carreras de Xalapa tradicionales; su rival era otra xalapeña importante, Minerva Peredo.

A partir de ese momento nuevas competencias aparecieron en su camino; como la de La Opinión Poza Rica, en donde logró el primer lugar; su gran esfuerzo y dedicación le dieron el boleto a la de San Silvestre en 1997, al quedar seleccionada por Tadeus Palomares; fue su primer internacional.

Sin entrenamiento correcto se aventuró y corrió los 15k, quedando en el lugar 30. Luego llegó la oportunidad de ir a Manaos, Brasil al maratón en relevos; ahí hizo equipo con Madaí Pérez, Margarita Tapia, las hermanas Betancourt y Gisele Bautista.

¿Cuándo fue el mundial de China?

Luego de tener a su hijo que fue en 2001, en el 2002 gana un selectivo para ir al mundial de China, ahora con el entrenador Humberto Vargas, su esposo y padre de su hijo; ahí logra el sexto lugar en 10k.

Esas competencias fueron algunas a nivel internacional, mientras que en el país, cumplió 10 maratones de GDL; 10 maratones de la CDMX y siempre entre las primeras tres. Además con los 10k, igualmente mostró poder; en Ciudad Neza hizo un tiempo de 33.36. Cuenta con un campeonato nacional de ruta en 10k con tiempo de 30.04. También tiene 10 maratones en Chihuahua, medios maratones de Tijuana, así como en Oaxaca, Mérida, Acapulco y estuvo cerca de ir a unos Juegos Olímpicos.

En 2004 me dijeron que no debía correr, pero me aferré y lo hice; aunque ya no soy de las mejores hasta ahorita no ha salido ninguna veracruzana en igualarme

“Ser la mejor veracruzana por 10 años en 5k, 10k, medio maratón, maratón en ruta, además de ser la mejor en 5 mil y 10 mil metros planos en pista, hasta ahora nadie lo ha hecho. Esto fue del 2002 al 2014, en esa época estuvo en la élite, siempre en top 10 de las mejores, de hecho de los ranking. Esto fue gracias a mi gran entrenador que está enamorado del atletismo, siempre fue mi mano derecha, el papá de mi hijo Humberto Vargas”, remarcó.

El nombre de Judith Ramírez está en los libros de las mejores atletas del país y de las más fuertes del mundo, algo que ella sabe, pero siempre se ha mantenido con los pies en la tierra. La atleta es amada y respetada por los conocedores del atletismo. Pocas deportistas como ella ha tenido Xalapa y los que la recuerdan lo hacen con mucho cariño.

Ella no solo enfrentó a corredoras mexicanas, se enfrentó a rusas, kenianas, neozelandesas, chinas, inglesas, estadounidenses, entre otras más, y siempre lo hizo con la mirada al frente buscando la meta.