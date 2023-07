¡Buen momento deportivo! Judoca xalapeño logra triple oro

El judoca xalapeño Jeremy Yucristy Olivares Ramírez, joven de 19 años de edad y estudiante de Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León, vive una de sus mejores etapas como deportista, pues lo confirma el triple oro que logró en la Universidad Nacional de Hermosillo, Sonora; fue en individual, por equipos y categoría libre.

Además, ganó el clasificatorio para representar a México en el Mundial Júnior de Portugal, así como en el Panamericano Júnior de Canadá.

Te puede interesar: Delfines de Xalapa sigue con buen paso en torneos nacionales; los resultados

Actualmente espera le confirmen su llamado al combinado estatal de Nuevo León para cerrar su preparación en los Juegos Nacionales de Conade, en donde aportará su experiencia.

Deportes Boxeadores xalapeños son policías y buscarán campeonato en Canadá

"Muy contento del trabajo que se ha hecho por eso agradezco a mis entrenadores, porque han visto por mí en cada momento para que yo dé el extra y logre dar este tipo de resultados", comentó el xalapeño.

Remarcó lo que ha ganado últimamente, sin embargo, dice que no pudo participar en el Mundial Universitario de Chile por los problemas que existen con la Conade, pues no tuvo el apoyo, dijo sentir un poco de tristeza, pero sabe que tiene que superarla, pues pronto tendrá competencias importantes a nivel internacional.

El deportista que es categoría -90 kg nacional y -100 kg en nivel universitario, en Nuevo León cumplirá dos años y desde entonces ha logrado ocho medallas entre clasificatorios nacionales y competencias, de las cuales siete son oros.

De su no participación en Chile, platicó que ganó la clasificación pero no asistió por falta de apoyo y problemas extra deportivos y vuelve a remarcar que no bajó la cabeza, porque tendrá competencias importantes que son el Panamericano en Canadá en donde, "Dios quiera y me den el apoyo y con eso prepararme muy bien y lograr la medalla de oro, además me siento bastante capaz de hacerlo", indicó.

Aceptó que lo conseguido para Nuevo León le habría gustado ganarlo para Veracruz, pues puntualiza que orgullosamente es xalapeño, sin embargo, señala que buscó lo mejor para él y la Universidad de Nuevo León lo becó al 100%, en dónde cuenta con instalaciones, departamento, comida, y todo lo necesario, algo muy importante para su desarrollo como deportista nacional.

Jeremy Yucristy Olivares Ramírez, joven de 19 años de edad y estudiante de Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León | Foto: Cortesía | Jeremy Yucristy

"Claro que me gustaría regresar, nunca me he ido totalmente, yo siempre he estado aquí en convivencia con la gente, y con mis entrenadores no ha habido ningún problema realmente, pero sí me fui por la falta de apoyo y otras cosas que ahora me benefician en Nuevo León".

¿Cuántas medallas ha logrado?

En 9 años en el judo ha conseguido más de 150 medallas en torneos locales, estatales, nacionales e internacionales, por mencionar en Copas Panamericanas en donde ganó la medalla de bronce, también ha sido convocado a tres mundiales; fue al de Italia.

Espera que más deportistas surjan en Veracruz, pues sabe que existe alto nivel de competencia, por lo que les dice que, "no se dejen influenciar por malas experiencias o derrotas, en las cuales puedan verse afectados en su proceso, porque siempre pasa así, pero si tienen disciplina y buscan lo que quieren, terminarán logrando su objetivo, siempre y cuando no se rindan. Lleven bien todo lo que se debe, una disciplina, porque eso los lleva al éxito".

En 9 años en el judo ha conseguido más de 150 medallas | Foto: Cortesía | Jeremy Yucristy

Olivares Ramírez tomó dos semanas de descanso antes de regresar a su preparación y visitó la capital veracruzana para encontrarse con sus padres, Roberto Olivares y Silvia Ramírez, de quien dice: "Gracias a mis padres que siempre me han apoyado en lo que he hecho, también le agradezco a mis entrenadores y a las personas que me han guiado, que gracias a esto he podido viajar por casi toda la República Mexicana, además de visitar República Dominicana, Perú, Ecuador, Italia, entre otros más".

La mente del deportista está enfocada en ganar el Panamericano Junior y conseguir medalla en el Mundial Junior, competencias que son parte del proceso para unos próximos Juegos Olímpicos, en donde el deportista anhela llegar algún día.