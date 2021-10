Judoca xalapeño pide apoyo para ir a Panamericano

El judoca xalapeño, Mauro Alexander Guatemala es uno de los deportistas que recibió reconocimiento por parte de autoridades municipales en esta capital, por lo que se dijo agradecido por reconocerles el trabajo a veracruzanos representantes del país en competencias nacionales y de élite mundial como Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 y Juegos Nacionales de Conade 2021.

“Me siento muy contento de que se reconozca el esfuerzo como deportista y quiero agradecer al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero por su apoyo al deporte”, señala.

Mauro en noviembre se presentará al Campeonato Panamericano Infantil y Copa Abierta del Caribe en República Dominicana, tras conseguir su boleto en el Torneo Nacional “Daniel F. Hernández” 2021, realizado en Oaxtepec, Morelos al lograr la medalla de plata.

Sabe que para asistir a la justa internacional tendrá que realizar un gasto fuerte, por lo que pide el apoyo de autoridades del deporte y municipales para cumplir su sueño que es representar a México en una competencia internacional; también de la ciudadanía.

“Pido el apoyo a la ciudadanía xalapeña para poder recaudar fondos e ir al Campeonato Panamericano que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, igualmente a autoridades. Lo que haré serán rifas entre mi familia y amigos para ir generando un ingreso que me pueda servir”, comenta el joven deportista.

Así mismo dice que saldrá a botear y armar igualmente rifas “entre la gente, porque estoy ilusionado con asistir y representar a Veracruz y México en la categoría Sub 15”.

Dice que el Ayuntamiento lo apoyo con un cheque que unirá a lo que vaya reuniendo para ir al torneo que tiene como fecha de realización del 10 al 14 de noviembre.

“El próximo año me apoyará la Conade con una beca que no alcanza a cubrir este torneo, porque será en este año y el apoyo será hasta 2022, por lo que pido me ayuden”, expresa.

“Ojala la gente me apoye, porque es un sueño representar a mi país en un panamericano. Para eso estoy entrenando diario, como yendo a correr en las mañanas y preparándome en la tarde con el profesor Julián Gutiérrez en el “Club Xallapam” de judo, en esta capital”.

El judoca sabe que el camino que recorre en el deporte será largo, sin embargo, su mente está enfocada en campeonatos panamericanos y mundiales, pero sobre todo en presentarse en unos Juegos Olímpicos.

“Mi familia y yo, estamos conectados, ellos me apoyan constantemente, son el apoyo principal mis padres, ellos logran que siga peleando para llegar lejos y en esta ocasión necesito de más apoyo y se lo pido a la ciudadanía”, finalizó el medallista de oro en Juegos Nacionales de Conade 2021 y medallista de plata en el Torneo Nacional “Daniel F. Hernández”.

La familia de Mauro Alexander proporcionó el número de cuenta: 4152 3134 3157 3828 a nombre de Crescencio Guatemala Lima, padre del deportista.