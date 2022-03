Judocas veracruzanos logran 11 medallas en Mazatlán

Los judocas veracruzanos que participaron en el Torneo Nacional "Tomoyoshi Yamaguchi" 2022 desarrollado en Mazatlán, Sinaloa logran 9 medallas de bronce, una plata y un oro, por lo que ahora se declaran listos para competir en el próximo regional donde buscarán calificar a Juegos Nacionales.

Luego de la destacada participación, Juliana Palma Valero, resaltó la positiva participación de los deportista veracruzanos en tan importante evento que sirve de fogueo para encarar a tope el próximo Regional Nacional que será en abril del 7 al 10 en Oaxaca.

Este torneo nacional "Tomoyoshi Yamaguchi", se desarrolló en las categorías Sub 18, Sub 21 y Primera Fuerza. La delegación asistió con el respaldo del Instituto Veracruzano del Deporte. La medalla de oro fue aportada por María Esther Landa Valencia, quien se subió a lo más alto del podio en la categoría Sub 21 en la división de más de 78 kilogramos y es integrante del club Macuiltepetl Xalapa. Por su parte, la presea de plata fue conseguida por Mauro Alexander Guatemala García, logro conseguido en la categoría Sub 18 en la división de más de 90 kilogramos e integrante del Club Xallapan.

La cosecha de medallas de bronce fueron obra de Ernesto de Jesús González Salazar (Sub 18 -60 kilogramos Honno Kay Xalapa), Ana Violeta Castillo Díaz (Sub 18 -57 kilogramos Universidad Sotavento Coatzacoalcos), Erick Brandon González Rojas (Sub 21 -73 kilogramos Macuiltepetl Xalapa).

Así como Fernanda Montserrat Landa Valencia (Sub 21 78 kilogramos Macuiltepetl Xalapa), Román Ortega Cárdenas (Primera Fuerza -81 kilogramos Tora Xalapa), Julián Gutiérrez Haid (Primera Fuerza -100 kilogramos Xallapan), Mervin Humberto León Vallejo (Primera Fuerza -100 kilogramos Sotavento Coatzacoalcos), Juan Daniel Mil Guzmán (Primera Fuerza +10 kilogramos Sotavento Coatzacoalcos) y Sara Beatriz Hernández Marcial (Primera Fuerza -48 kilogramos Hiroshima Xalapa).

MAURO ALEXANDER VA POR LOS NACIONALES

El xalapeño Mauro Alexander Guatemala García ganador de medallas de plata en más de 90 kilogramos ahora buscará calificar a los Nacionales donde buscará sacarse la espinita de alcanzar el oro durante las competencia, por lo que ya está concentrado con su entrenador, Julián Gutiérrez en el Club Xallapan.

Guatemala García sabe que la aduana es complicada y por eso ya está trabajando con ejercicios de gimnasio y técnica con su profesor. Él ya conoce lo que es triunfar en un Nacional y ahora buscará regresar a esos escenarios para ganar la medalla nacional.