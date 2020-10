Judoka xalapeño, clasificado a Panamericano; pide apoyo para participar

Xalapa, Ver.- La disciplina de Judo para el Campeonato Panamericano a celebrarse en el mes de noviembre en Guadalajara sería representada por un xalapeño, Jeremy Yucristy Olivares Ramírez.

El Campeonato júnior y cadetes se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre próximo, en este, se tiene la oportunidad de que el veracruzano de 17 años, compita en la categoría: menos de 81 kilogramos.

El Domo CODE será la sede para este evento al que Jeremy clasificó, es el único seleccionado en esta disciplina representando a la entidad y que fue convocado por la Federación Mexicana de Judo, de acuerdo con un oficio dirigido a la Q.C. Juliana Palma Valerio, presidenta de la asociación de Judokas del estado de Veracruz.

No obstante, dicho documento establece que, en esta ocasión, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), no apoyará económicamente a los competidores por lo que, para participar, deberán absorber todos los gastos.

Recientemente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados repuso el procedimiento del dictamen para extinguir 109 fideicomisos que atienden las necesidades de sectores científicos, culturales, deportivos, para víctimas de violencia y desastres naturales, entre otros.

Por otra parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseveró que la extinción de fideicomisos, que se analiza en el Congreso de la Unión, tiene por objetivo "revisar los apoyos" para que no haya aviadores, pues habría falta de transparencia en el manejo de los fondos.

Jeremy actualmente entrena en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México (CNAR) sitio que le abrió las puertas desde el año 2017 gracias a su entrega, compromiso y trayectoria; Diario de Xalapa tuvo la oportunidad de entrevistarlo sobre su participación en este próximo evento.

A la edad de 13 años, recuerda, comenzó a desarrollarse en la disciplina de Judo gracias a su padre, pero siempre mostró interés por el deporte, a su vez y luego de algunas peleas de exhibición, entrenadores de otras escuelas y dependencias lo acercaron a las competencias para pre-selección y torneos nacionales e internacionales en los que hoy participa.

“Empezó como un hobbie, clases de Judo recreativo y no era con el fin de competir (…) en un torneo de exhibición a nivel estatal vieron mis aptitudes y así comenzó mi trayectoria representando a Veracruz; poco a poco fui clasificando a eventos de mayor nivel”.

Gracias a sus triunfos en diversas competiciones, Jeremy logró el puntaje requerido para clasificar al Campeonato Panamericano júnior y cadetes 2020 con sede en Guadalajara, cuestionado sobre este tema dijo estar muy emocionado y orgulloso de poner en alto el nombre de México, Veracruz y Xalapa una vez más.

“Estoy contento de haber recibido la invitación oficial ya que siendo el único seleccionado me motiva para obtener esa medalla y buscar resultados favorables en el Torneo, esta es la segunda ocasión que clasifico como número 1 del ranking, hace un año la competencia fue en Colombia”.

Previo a su clasificación, el joven señala que su entrenamiento no se ha visto interrumpido por la pandemia de covid-19, tanto él como su entrenador del CNAR, el competidor olímpico Federico Vizcarra Carrillo, tienen claro su objetivo de mantener y mejorar el nivel de Jeremy para llegar a su meta máxima: participar en Juegos Olímpicos, además explica como los organizadores del Campeonato llevarán a cabo la estrategia de “burbuja” para salvaguardar a los participantes desde su hospedaje, hasta su traslado a la sede donde pelearán.

Destacó que tomarán medidas de seguridad muy específicas, una vez que los participantes, entrenadores y familiares ingresen al hotel ya no se permitirá el acceso a nadie más y de igual forma no se podrá salir entre los días 16 y 18, los organizadores se encargarán de trasladar a las personas a la sede y participante que no cumpla los lineamientos será descalificado de forma inmediata.

“No he parado de entrenar y siempre con la mentalidad de que estas cosas pasan, también estamos en pláticas para concluir al 100% mi preparación en CONADE y en pocas semanas estar luchando por esa medalla (...)

Hasta ahora la única limitante es completar mi registro pues nos informaron que no recibiremos apoyos económicos que aproximadamente son entre 40 y 50 mil pesos

Sobre los puntos que tuvo que acumular para llegar a ser número uno en el ranking de su categoría, indica que destacó en torneos como Tomoyoshi Yamaguchi, el más importante a nivel federación, además de los Juegos CONADE (antes olimpiada nacional) representando a México en República Dominicana y Colombia en el año 2019.

A pesar de ser un judoka multimedallista, es ese mismo año (2019) llegó la oportunidad de poner en alto el nombre de México durante el Mundial de Judo a celebrarse en Almatý, Kazajistán, infortunadamente, la falta de apoyo económico impidió que el deportista viajara para participar, actualmente presenta esa misma situación, aunque por parte del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) lo están apoyando con recursos económicos y además obtuvo una beca por su desempeño, no ha sido suficiente para cubrir los gastos y esto orilló al joven y su familia a realizar rifas, salir a botear, y al tiempo mencionó que otros miembros de su familia han apoyado mucho su causa.

“Si he recibido apoyos del IVD, aproximadamente una cuarta parte del total, pero para estos eventos los gastos ascienden a los 40, 000; y el apoyo es mínimo, aun así, tengo la esperanza de que se pueda apoyar más al deporte en el Estado porque el resto del recurso lo hemos conseguido con donaciones, rifas (…) inclusive he recibido propuestas de otros Estados para participar con ellos, pero es muy complicado, no busco llegar a eso”.

Detalla que como judoka preseleccionado está trabajando para llegar a su máximo nivel, el cual le otorgaría la oportunidad de llegar a los Juegos Olímpicos una vez que alcance la edad específica de esta disciplina, finalmente solicitó a través de este medio, lo apoyen a cumplir este sueño con alguna donación a través de la cuenta Citi Banamex 5256 7832 0051 0791 para llegar a dicha competencia próxima a realizarse los días 16, 17 y 18 de noviembre y resaltó que no es una persona conformista y que si ha entrenado tanto es con el firme objetivo de llegar al podio y traer una presea de primer lugar.

“Este es mi sueño y toda ayuda es bien recibida, estoy consciente que tengo una gran responsabilidad en todos los torneos, quiero pedirles a tus lectores que apoyen el deporte, quiero ganar esa medalla para Xalapa; Veracruz y México y su ayuda la agradeceré arriba de ese podio”.