Judokas xalapeños avanzan en el clasificatorio de JN-2022

Los xalapeños, Fernanda Montserrat Landa Valencia y Mauro Alexander Guatemala García se encuentran entre los 40 judokas que avanzan al clasificatorio de Juegos Nacionales de Conade 2022 que se realizarán entre mayo y junio en Sonora.

Ambos son medallistas en los Juegos Nacionales 2021, desarrollados en Monterrey, Nuevo León y en esta ocasión en sus combates, de fin de semana, realizados en instalaciones de conocido hotel del puerto de Veracruz, se colocan en lo más alto, por lo que ahora continuarán preparando su estrategia para ser parte del selectivo veracruzano.

Las competencias se realizaron en dos áreas de tatamis en las que tomaron parte 100 deportistas, además estuvo presente la presidenta de la Asociación de Judokas del Estado de Veracruz, Juliana Palma Valerio.

Luego de las competencia ahora se espera próxima sede por designar para realizar el clasificatorio nacional, “Tomoyoshi Yamaguchi”, donde surgirán los judokas que integrarán la delegación veracruzana.

Los calificados al nacional clasificatorio en las categoría Sub 15 fueron 13 judokas, 14 más en la Sub 18 y 13 más en la Sub 21 entre rama femenil y varonil.

Los calificados en Sub 15, son Kevin Yarid Cuevas Mavi (-36 kg Xalapa), Angel de Jesús Jandres Yépez (-40 kg Minatitlán), Ángel Gael Luna Hernández (-44 kg Xalapa), Elisur Pérez Hernández (-53 kg Boca del Río), Lex Espejel Ramos (-64 kg Minatitlán), Jean Carlo Carrillo Chaparro (+64 kg Veracruz), Aranza Bello Martínez (-36 kg Córdoba).

Así como Eidry Josselyn Hernández Galván (-44 kg Xalapa), María Fernanda Sánchez Mendoza (-48 kg Nogales), América González Espinosa (-53 kg Córdoba), Jaimie Crystal Serrano Salazar (-58 kg CD Mendoza), Daniel Torres Palacios (-64 kg Xalapa), Luz Gabriela Ronquillo Posan (+64 kg) Coatzacoalcos.

En la categoría Sub 18 los medallistas de oro y calificados son, Elías Ordaz Piñón (-50 kg Minatitlán), Gadiel Antonio Cabrera Aguirre (-55 kg Veracruz), Ernesto Alvarez Murrieta (-60 kg Xalapa), Ángel Axel Castillejos López (-66 kg Coatzacoalcos), Jesús Alexis Rodríguez Gaspar (-73 kg Xalapa), Arturo de Jesús Cobix Pérez (-81 kg Coatzacoalcos), Mauro Alexander Guatemala García (+90 kg Xalapa), Carol García Salazar (-40 kg CD. Mendoza), Betsabé Ruiz Martínez (-44 kg Córdoba), Adriana Guadalupe Rodríguez Méndez (-48 kg Xalapa), Guadalupe Domingo Méndez (-52 kg Xalapa), Regina Minerva Pérez Hernández (-57 kg Boca del Río), Nery Adriana Lua Ramírez (-63 kg Minatitlan) y Gabriela García Cabrera (-70 kg Xalapa).

En la categoría Sub 21, Alexis Francisco Hernández Mendoza (-60 kg Xalapa), Mauricio Cano García (66 kg Xalapa), Erick Brandon González Rojas (-73 kg Xalapa), Arturo Huerta Salazar (-81 kg Xalapa), Jorge Luis Antonio Ángeles (-90 kg Coatzacoalcos), Arturo Alonso Ortiz Pérez (100 kg Coatzacoalcos), Lesly Miranda Degques (-48 kg Coatzacoalcos), Hannia Karyme Córdoba (-52 kg Coatzacoalcos), Dione Danae Rodríguez Cruz (-57 kg Xalapa), Luis Fernanda Cano García (-63 kg Xalapa), Brenda Montemira León (-70 kg Xalapa), Fernanda Montserrat Landa Valencia (78 kg Xalapa) y María Esther Landa Valencia (+78 kg Xalapa).

Como entrenadores de Xalapa estarán Diego Isaac Huerta Martínez, Julián Gutiérrez Palma, Ariel Froilán Mejía Rodríguez, Jorge Rodolfo Custodio Salomón, Gabriela de la Rosa Hernández, Froilán Alessi Mejía Ávila. Por Coatzacoalcos, Román Pérez Díaz, Jesús Fausto Córdova Escobedo, Juan Daniel Mil Guzmán y Sergio Ruiz Palacio.

Además de José Manuel Cabrera Sosa (Veracruz), Alexis Efraín Hernández Becerril (CD Mendoza), Bruno Rafael Salazar (Córdoba), Elisur Pérez Sedano (Boca del Río), José de Jesús Ordóñez Franco (Veracruz), Denisse Isamar Pereyra Mazaregio y Desiree Ramos Cardona ambas de Minatitlán e Iván Yair Osorio Carrer (Nogales) y Juliana Palma Valerio presidenta de la Asociación de Judokas del Estado de Veracruz.