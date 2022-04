¡Queda listo el selectivo de luchas asociadas!

La selección que asistirá al evento nacional de Conade, quedó definida luego de las competencias realizadas en Mérida, Yucatán en donde el xalapeño Óscar Aguilar Godos tuvo brillante participación en la categoría Sub 20 estilo grecorromana.

El atleta logra la medalla de oro y ahora asistirá el campeonato nacional en donde igualmente buscará los máximos honores en su categoría.

Las categorías en la que participaron los gladiadores veracruzanos y que lograron avanzar a la competencia nacional son: Sub 15, Sub 17 y Sub 20 en ramas femenil y varonil estilo Libre para las mujeres y Grecorromana para los hombres.

Te puede interesar: Yaocihuatl pone en alto a Xalapa en Luchas Asociadas

Deportes Ella es Luz Rocha, experta en taekwondo y gimnasia

También de la medalla de oro de Aguilar Godos, Santiago De Jesús Iglesias Paredes, Giovanni Nahum Fuentes Tepetla en la Sub 15; José Ángel Iglesias Paredes y Jovani Elier Bonilla Ascención, en la Sub 17, todos en estilo Grecorromana se proclaman campeones en sus categorías.

En la rama femenil Vania Iveth García Arieta, en los 76 kilogramos del estilo Libre, calificó como campeona de su categoría.

El resto de los calificados lo hicieron al conseguir el segundo lugar en sus categorías, pesos y ramas.

Cabe mencionar que de acuerdo con el Anexo Técnico de la disciplina de Luchas Asociadas, a los Juegos Nacionales Conade 2022 clasifican los dos primeros lugares de la etapa Macro Regional por peso, estilo y rama, así como un deportista del IME por división de peso, estilo y rama y un deportista por división de peso, categoría, rama y estilo de la sede, en este caso Baja California, que clasifica de manera directa.

El atleta logra la medalla de oro y ahora asistirá el campeonato nacional | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

¿Quiénes son los participantes?

U15 Estilo Femenil

Krystal Itzel Pérez Ramírez y Danna Monserrat Triano Sánchez.

U15 Estilo Grecorromano Varonil

Arturo Iván Hernández Rodríguez, Joshua Fernando Hernández Salazar, Santiago De Jesús Iglesias Paredes , Giovanni Nahum Fuentes Tepetla, Kevin Cruz Silva Contreras y Axel David Hernández Arieta

U17 Estilo Femenil

Laura Evelin Quintero Ramírez, Leslie Yuleni Martínez Rivas, Luz Alexandra García López, María Fernanda Aguilar Quintero.

U17 Estilo Grecorromano Varonil

Esdras Danyael Tamariz Hernández, José Ángel Iglesias Paredes, Jovani Elier Bonilla Ascención

U20 Estilo Femenil

Daniela Trujillo Hernández, Vania Iveth García Arieta

U20 Estilo Grecorromano Varonil

Axel Yohanext Martínez Rivas, Jimmy Yoloatzin Contreras Guzmán y Óscar Aguilar Godos.