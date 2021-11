Claudia López Terres supera varias enfermedades gracias al running

En el universo del deporte existen infinidad de historias de superación personal que merecen ser contadas, esto con el objetivo de inspirar a personas que pasan por momentos críticos de vida y que se encuentran afectadas emocionalmente.

Una de estas personas fue Claudia López Terres que gracias al running logró fortalecer su salud, cumplir con su familia y con objetivos planteados, claro, esto con apoyo incomparable de su pareja de vida, Gabriel Valencia Barragán e hijos.

A Claudia, que tiene 56 años de vida y madre de 6 hijos, en noviembre de 2020 le quitaron la matriz; en abril de este año sufrió apendicitis de urgencia; en agosto, tuvo vértigo paroxístico y tres semanas antes del Maratón de Nueva York al que tenía planeado asistir, sufrió Covid-19.

Sin embargo su cuerpo recordó que el deporte que ha practicado por años le ayudó a recuperarse y pese a lo sufrido, sacó fuerzas de lo más profundo de su ser y al dejar atrás esos males, realizó el viaje a Estados Unidos y participó un maratón el 7 de noviembre que culminó en buen estado.

“El maratón de NY lo tenía planeado desde el año pasado, que era el 50 aniversario y por pandemia se pospuso para este. Era un compromiso que tenía, pero no me imaginé que me pasaran tantas cosas de un año para acá”, platicó en entrevista para Diario de Xalapa.

Y agregó: “Logré salir de todo esto con mente positiva. La verdad que el maratón lo caminé en gran parte, porque la condición no me dio para correr todo, ni correr súper bien, pero más que nada tenía en mi mente un objetivo que debía cumplir. Llegar tan lejos, esperar tanto tiempo para correrlo, porque fue dos años de espera con la pandemia y con tantas enfermedades, cirugías, hospitales y todo eso. Siempre dije que aunque seas de rodillas, pero lo termino. En mi mente me dije que debía cruzar la meta a como de lugar y no importaba el tiempo que haga, pero lo debo terminar. En ese momento lo físico pasa a segundo grado”, recordó Claudia.

La deportista, parte del equipo Jacer, sabía que podía con más y sin pensarlo, se inscribió al Maratón de la Ciudad de México que se desarrolló el pasado domingo y nuevamente lo culminó sin problema alguno.

La deportista es parte del equipo Jacer | Foto: Cortesía | Claudia López

Claudia López Terres es xalapeña por adopción. Ella nació en la Ciudad de México, pero por trabajo hace 31 años emigró a esta capital con su esposo con quien procreó una pareja de cuates y cuatrillizos. Sus primeros dos hijos actualmente tienen 29 años de edad, mientras que sus cuatro gemelos, dos niñas y dos niños, tienen 17 años.

Relata que en su último embarazo no la pasó tan bien, porque los doctores le detectaron diabetes gestacional lo que ocasionó en ella tristeza, pero no miedo, por lo que al dar a luz comenzó a practicar deporte, no como lo hace actualmente, pero si con deseos de superación y lo logró.

Ahora en sus paredes cuelgan medallas de 7 maratones (NY, Chicago, Berlín y cuatro de la Ciudad de México), 11 medios maratones, carreras locales con pódium de por medio, competencias playeras, trails y 34 carreras virtuales de 32, 42, 50 y 60 kilómetros que hizo durante la pandemia bajo los cuidados necesarios.

Reconoce y agradece el respaldo que su esposo e hijos le han dado para salir adelante y cumplir con su objetivo. “Él me apoya en todas estas locuras, sobre todo las del extranjero que genera un gasto bastante considerable el viajar. Por esto, le agradezco a mi esposo y a mis hijos que aguantan, porque cuando me toca hacer distancia para correr un maratón, me salgo de casa toda la mañana y mínimo son cuatros meses de trabajo, por eso, gracias de corazón les digo”.

También da las gracias a su coach Javier Cervantes del equipo Jacer, al que pertenece, así como a sus compañeros, entre ellos a Minerva Peredo por compartirle conocimientos.

“Definitivamente doy gracias al equipo Jacer en donde está Minerva Peredo que es un ejemplo para mí, de constancia, dedicación y esfuerzo. En el grupo nos damos apoyo, hay hermandad. Ahí no importa el nivel deportivo, ahí todos somos hermanos. En el equipo no competimos entre nosotros, es maravilloso. La verdad se ha hecho buenas competencias, porque no hay envidias y eso me ayuda mucho en lo personal”, expresó.

En sus paredes cuelgan medallas de 7 maratones (NY, Chicago, Berlín y cuatro de la Ciudad de México) | Foto: Cortesía | Claudia López

Mensaje para las mujeres

“Invito a las mujeres a que se activen con amor propio, que se preocupen por la salud propia, porque uno como mamá y como mujer siempre te dejas en segundo plano, siempre te dedicas más a los hijos, al esposo, a tu casa, no nos cuidamos y sino nos cuidamos, quien no va a cuidar, tenemos que estar bien con nosotras para que los demás estén bien. Es cuidarse, animarse hacer las cosas, es dedicarnos un rato para nosotras, por salud”.

Y remató: “Ojalá pueda yo inspirar a más personas. A pesar de mí edad, ser asmática, diabética y con seis hijos. Luego dicen que no tienen tiempo por la casa o por sus hijos, pero pueden levantarse más temprano. Ojalá se animen al ver que uno está grande (edad) y practiquen deporte. La verdad que el correr me ha dejado cosas muy positivas en mi vida y sé que de continuar, más cosas vendrán. Anímense, no se arrepentirán”, concluyó.

Competencias

La deportista ha participado en 14 competencias de 5k, 15 de 10k, duatlones de 2k, 6k, 2k; cinco Trail de las Cascadas; UTMX Huasca 15k; Trail Cañadas del Pixquiac, 16k; Trail Cañadas del Pixquiac, 22k (Podium 3er lugar); Gatorade, 15k; dos Sky Races Malinche, 10K; City Run Xalapa 10k; cuatro de la City Run Xalapa, 6.5k (tres pódiums, 3er lugar); Carrera Playera Dunas, 8k (Podium 1er lugar); Carrera Playera Dunas 10k; dos de Inecol 9.2k; diez Medios Maratones 21k, (Podium 2o lugar MMBosqueBriones), siete Maratones, 42k; 4 CDMX, 1 Berlín, 1 Chicago y 1 New York y 34 Carrera Virtuales en 2020.