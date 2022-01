Marlén Lagunes formará parte de Selección CDMX de beisbol

La beisbolista veracruzana, Marlén Fernanda Lagunes Pérez, nacida en Naranjos, formará parte de la Selección AZZ Ciudad de México que participará próximamente en la Copa Baja que se desarrollará en Ensenada y que será avalada por la Federación Mexicana de Beisbol Femenil.

Por la oportunidad que le brindan de jugar este torneo que reunirá a novenas de varios puntos de la República Mexicana, la jugadora dijo estar “contenta por el momento que me están brindando. El año pasado con Veracruz no se me dio oportunidad, pero este año me contacto la señora Adriana Limón de México para integrarme al equipo y pues estoy feliz, porque como te repito, se me da la oportunidad de poder representar a otro estado, ya que en mi estado no se dio”.

Además platicó que su padres igualmente están contentos y que le están brindando apoyo necesario “y me dijeron que no dudara en jugar para la Ciudad de México, por lo mismo de que en el selectivo veracruzano no pude hacerlo”, expresó en entrevista para Diario de Xalapa.

Y agregó: “No entiendo porque no tuve oportunidad, pero bueno, tal vez porque hubo algunos detalles por ahí, sin embargo me siento contenta por ir con México, mientras se pueda jugar soy feliz que eso es lo más importante”.

La beisbolista ha sido seleccionada nacional, Premio Estatal del Deporte 2019 y primera en jugar beis con hombres en la Liga Invernal Veracruzana. Actualmente participa con Atléticas de La Laguna en la Liga coatepecana, donde marchan entre los mejores cinco equipos y de parte de ella con destacada labor.

Marlén nació en Naranjos y está por concluir la licenciatura en Educación Física Deporte y Recreación. También es directora del Deporte en el municipio de Puente Nacional, donde buscará aportar su conocimiento en lo deportivo para el bien de las niñas, niños y jóvenes. La jugadora es hija de Antonio Lagunes Domínguez, ex jugador de Sultanes de Monterrey (1992) y Piratas de Campeche (1993).

Ha sido seleccionada en varias ocasiones por Veracruz. Ha jugado torneos nacionales y también ha participado con equipos femeniles importantes en la región, además fue la primera mujer en jugar la Liga Invernal Veracruzana con Cañeros de Úrsulo Galván por invitación de Óscar Viveros, gerente del equipo profesional.

Sobre el torneo al que irá a Ensenada dijo: “Pues daré y jugaré con todo para que nos salgan bien los resultados, porque llevamos buen equipo, además la mayoría de jugadoras somos preseleccionadas nacionales y pues agradezco a la señora Adriana, porque fue la que me dio la oportunidad de integrarme a su equipo. Ellos me han apoyado de alguna u otra manera a todo esto muchas gracias”, concluyó.