¡La cima del tocho tiene plumas! Patos y Linces entre los primeros lugares de la AFX

XALAPA, Ver.- Tras ocho en la Liga de Tocho AFX queda solo tres equipos invictos y justamente son los que domina cada sector de la temporada de veranos 2020, con ocho triunfos seguidos Patos es primer lugar de la rama varonil, en la femenil Linces UVM son primer lugar con el mismo número de victoria y en la modalidad mixto dominan los emplumados con cinco victorias seguidas.

RESULTADOS

Femenil

Linces UVM 19-14 Patos

Oldies 20-25 Alebrijes

Fénix 14-33 Linces UVM

Zorros 6-40 Oldies

Zebras 25-33 Cuervas

Mambas 26-22Cuervas

Lobas 26-38 Anáhuac

Varonil

Contenders 40-13 Galácticos

Linces UVM 19-28 Lumberjacks

Buitres 42-14 Cobras

Patos Uni 13-46 Linces UVM

Buitres 30-42 Patos

Brotherhood 12-19 Tlacuaches

Guerreros 32-30 Giants

Foto: Cortesía | @afxflag

Mixto

Olmecas 21-26 Oldies

Pumas 38-25 Armadillos

Hydras 52-46 Olmecas

Zebras 27-18 Cangrejos

Dragones 34-12 Hydras

Patos 28-6 Foxes

Osos 6-36 BENV

Wildcats 12-27 Sirenas

via GIPHY

JORNADA DOMINGO 16

Femenil

Los partidos que se disputan en las canchas de la Escuela Normal Veracruzana inician a las 9:00 horas con Alebrijes contra Patos, Lobas vs Zebras (10:00), Oldies vs Anáhuac (11:00), BENV vs Zebras (12:00), Fenix vs Anáhuac (13:00) y Fenix vs Mambas (14:00).

Varonil

Contenders vs Giants (9:00), Galácticos vs Patos (10:00), Patos de la Uni vs Buitres (11:00), Cobras vs Tlacuaches (12:00) y Brotherhoods vs Guerreros (13:00).

Mixto

Patos vs Pumas (9:00), Olmecas vs Wildcats (10:00), Osos vs Foxes (11:00), Hydras vs Sirenas (12:00) y Cangrejos vs Oldies (13:00).