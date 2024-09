La historia del Eslabón Perdido en el ring; sigue luchando con más de 35 años de experiencia

En Xalapa existen en la actualidad leyendas vivientes, que al paso de los años siguen labrando su historia, un caso especial es el del “Gigante Xalapeño”, Eslabón Perdido, luchador con más de 35 años de experiencia, forjada a base de esfuerzo, constancia, respeto, humildad y sobre todo amor a la profesión.

Minutos antes de iniciar entrenamiento en su gimnasio “Hércules Gym”, localizado en la calle Clavijero #176, de la zona centro de Xalapa, amablemente contó parte de su historia.

“Tengo 38 años en la lucha libre y creo hay Eslabón para rato; trato de mantenerme bien físicamente, entrenando, corriendo, haciendo crossfit y luchar para mantenerme en buena forma, pero obviamente el tiempo no pasa de en balde, y bueno, hay que reconocer que cuando las facultades físicas no estén al 100%, en ese momento decidiré el retiro”, comentó el gladiador de 57 años.

Además, dijo respetar a los luchadores de avanzada edad que siguen activos, algo que él no tiene en mente.

Deportes

“Acabo de cumplir 57 años, como te comento, todo va a depender de mi desempeño arriba del ring, en el momento que sienta que Eslabón Perdido no brinda el mismo espectáculo que la gente está acostumbrada, en ese momento voy a decidir hasta aquí, podrían ser 2, 3, 4 años, pero todo depende de la condición física que tenga”, remarcó.

La leyenda viviente, dentro de sus 38 años de carrera ha tenido la oportunidad de ser parte de momentos memorables; uno de ellos fue pertenecer a los fundadores de Triple AAA, empresa con la que visitó varios estados de la república. Además, otra leyenda de la lucha libre, Canek, lo invitó a una temporada en Toreo de Cuatro Caminos, y en territorio veracruzano, ha hecho presentaciones en varios municipios.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic

Eslabón Perdido, luchador con más de 35 años de experiencia, forjada a base de esfuerzo, constancia, respeto, humildad y sobre todo amor a la profesión | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Mensaje a las generaciones que inician

Sin duda es una voz autorizada para brindar consejos al que se lo solicita y como luchador leyenda, desea que las nuevas generaciones, logren el éxito y les envía un mensaje.

“A las nuevas generaciones les digo que tengan respeto a la lucha libre; ¿y el respeto como se le da?, entrenando, preparándose físicamente, respetando al público, respetando al público en el sentido de qué cuides tu presentación, que tengas bonito equipo, buen físico, que te rasures, que huelan bien, que te pongas aceite, todo eso es parte de ser un buen luchador”, comentó.

Agregando que a los nuevos les dice que entrenen lucha libre, “que se metan a entrenar lo que es la base de la lucha libre, la grecorromana, la colegial, el llaveo, contra llave; ahorita afortunada o desafortunadamente están los medios de comunicación con gran auge, Triple AAA, el Consejo Mundial; muchos chicos quieren ser un Místico, un Volador, todos esos luchadores que están de moda, pero les recomendaría luchen, que entrenen lo que es la esencia de la lucha libre, a ras de lona; voladores pueden haber muchos que brinquen, que salten, que hagan maromas, pero la lucha libre se demuestra en el llaveo y contrallaveo”, afirmó.

¿Cómo nace el Eslabón Perdido y su nombre?

El xalapeño recordó que inició a los 12 años a entrenar, aunque su señor padre era Universo, dijo no fue obligado por él.

“Mi hermano y yo íbamos a las funciones de lucha libre, nos llevaba a mi papá y nos dejaba por ahí sentados mientras él luchaba, pero no sabíamos que íbamos a verlo a él, y cuando descubrimos que era el luchador al que admiramos de ahí nació el gusto en mí. Él en ningún momento me dijo que debía ser luchador, yo empecé a entrenar a los 12 años y debuté hasta los 18 años, me pasé seis años entrenando hasta que decidí por mi cuenta ser luchador”.

Mientras que el nombre de Eslabón Perdido se lo regaló el dramaturgo Víctor Hugo Rascón.

“Eslabón Perdido nace de una obra de teatro que la UV le encarga al dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda; tenía tres temas, futbol, box y lucha libre; al dramaturgo le gustaba la lucha, entonces decidió desarrollar la idea sobre problemas sindicales que hay dentro de la lucha libre y en general, porque abarcaba los problemas sindicales de la vida misma”, recordó.

Dijo que uno de los personajes había un luchador que no era el principal, pues el central era Dagoberto, el Cerebelo, y otro más; en esa obra Eslabón Perdido tenía una participación muy corta y fue que el xalapeño le tomó cariño al nombre por la capa que sacaba en la obra de teatro, “que es la misma que yo saco, porque la Universidad Veracruzana me regaló una igual”.

Recordó que el día del estreno, el dramaturgo, le preguntó que él le regalaba un hombre de la obra y que eligiera y fue que eligió Eslabón Perdido. Esto fue antes de qué iniciara a luchar oficialmente.

Deportes ¡Inicia el “Mes de la Lucha Libre" en el Pueblo Mágico de Coatepec!

El Eslabón Perdido ha participado en contiendas muy importantes en todo tipo de arenas, pues su humildad es muy grande como su legado que no pone peros para asistir cuando lo invitan.

La Promotora de Clase Mundial que dirige Fernando Landa, hijo del “Tirantes”, le ha brindado oportunidad en carteles importantes; uno de ellos fue en un triangular, donde salió el campeón de peso completo y participó el Zorro, megacampeón de Triple AAA, igualmente el Texano.

Ahorita ajusta detalles para una invitación que le realizó una promotora de Orizaba que cumplirá seis años; también Fernando Landa lo convocaría al evento de psicópatas a desarrollarse en octubre, cartel auspiciado por la Promotora de Clase Mundial.

En esa obra Eslabón Perdido tenía una participación muy corta y fue que el xalapeño le tomó cariño al nombre | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Eslabón Perdido agradece el apoyo

Por último, agradeció a su papá, el Universo, quién le inculcó el amor por la lucha libre, y también recordó y agradeció a sus maestros por mencionar a Blue Panther, Skyler y Rodolfo Ruiz, así como los luchadores con los que ha compartido ring, pues también les ha aprendido, dijo.

Eslabón Perdido, es uno de los pocos luchadores que estuvo en la transición de la época de oro de la lucha libre xalapeña, pues tuvo el privilegio de hacer pareja con los Villanos y Satánicos.

Vuelve a leer: Deporte para y por mujeres: Karelly es especialista entrenando a xalapeñas en un ambiente seguro

Por último, agradeció a su papá, el Universo, quién le inculcó el amor por la lucha libre | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

“También agradezco al público que asiste a las arenas, que afortunadamente, a pesar de mi estilo rudo, he contado y cuento con el apoyo del respetable; pues de alguna forma lo mucho o poco que he logrado hacer dentro de la lucha libre ha sido del agrado de la gente; afortunadamente siempre cuento con el apoyo de respetable, entonces un saludo a todos ellos, mi agradecimiento total a la gente que me apoya y a la gente que le gusta asistir a la lucha libre”, concluyó.