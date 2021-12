Xiomara García con la mente puesta en primeros lugares nacionales, en halterofilia

La xalapeña Xiomara García García, de 17 años de edad, se encuentra en constante preparación, para futuras competencias de levantamiento de pesas, en el Centro Municipal de Halterofilia Xalapa “Fuoad Hakim Santiesteban”, bajo instrucciones del entrenador, Luis Tapia Arizmendi.

Luego de receso de un año que tomó, la deportista que cariñosamente amigos llaman “Mini”, actualmente es división 55 kilogramos en categoría Sub 17 con marcas de 60 kg en Arranque y 75 en Envión.

Xio que comenzó a practicar este deporte a los 15 años, cuenta con un tercer lugar a nivel nacional que consiguió en el Torneo Nacional del Pavo, además tiene dos medallas de oro a nivel estatal, por lo que ahora desea lograr más en este deporte que dice “me ha dado muchas alegrías, fortaleza física y mental”.

La alumna de Luis Tapia detuvo un año la practica de la halterofilia por cuestiones de pandemia “y darle descanso a mi cuerpo, porque eso también es importante, igualmente lo hice para recuperar mi condición, pero sobre todo para fortalecer mi mentalidad y pensar lo que realmente quiero y aquí estamos dándole con todo para continuar en este bello deporte”.

A su regreso, el entrenamiento que ahora lleva es fuerte, “pero el cuerpo tiene memoria y se está adaptando muy bien y lo puedo notar en el nuevo peso que cargo, entonces eso quiere decir que soy más fuerte en todos los sentidos”, platicó en entrevista desde el gimnasio donde entrena.

Y agrega: “Las personas que nuevamente me verán, quedarán asombradas, porque regresé más fuerte haciendo marcas no tan bajas y estoy segura que estarán sorprendidos. Seré una nueva versión, porque cambié mentalidad, literalmente cambié todo”.

Los objetivos de Xio es lograr primeros lugares el próximo año “por eso tengo que poner todo mi esfuerzo, se que no es fácil, pero no imposible. Creo en mí y lucharé para quedar entre las tres mejores a nivel nacional”, afirma.

Actualmente es división 55 kilogramos en categoría Sub 17 con marcas de 60 kg en Arranque y 75 en Envión | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Puntualiza que este deporte ya forma parte de su estilo de vida y “no lo pienso dejar, porque la expectativa más alta que tengo es ser Olímpica y ser parte de la Selección Nacional, se que es muy difícil, pero no imposible, además creo que voy por buen camino y si me disciplino como se debe puedo llegar, como te repito, lo más importante es creer en mí”, platica la atleta.

Por todo lo que ha logrado y aprendido dice estar agradecida con muchas personas, entre ellas su entrenador Luis Tapia, “igualmente a los que me apoyaron en Cultura Fit, porque fue un gran cambio para mí, también doy gracias a mi quiropráctico, Juan Manuel Bautista e infinitamente a mis padres, Vianey García Carmona y Rafael García Meneses”.

No todo es entrenamiento para Xiomara, también dedica total atención a estudios de Preparatoria con la firma idea de realizar la carrera de Derecho, por lo que igualmente está en preparación para ser una destacada abogada.

Cuando ella no se encuentra entrenando y estudiando, destina su tiempo a sus mascotas, “que es uno de mis pasatiempos favoritos, además estar con mi familia. Tengo cuatro perros, dos peces, un conejo y una tortuga. Una de la cosas que me han enseñado que mis mascotas siempre me van a brindarme el apoyo incondicional, porque no todos los días se puede ir bien en la halterofilia y cuando llego baja de moral mis perritos me dan ese apoyo que me quita todo el enojo”, platicó emocionada al recordarlos.

Xiomara García y su entrenador, Luis Tapia | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Dijo que todo lo que ha vivido ha sido positivo, porque nunca pensó que podría llegar hasta donde se encuentra y que tomar la decisión de levantar pesas ha sido de las mejores elecciones que ha hecho y ahora se dice una apasionada de la disciplina que llegó gracias a una amiga que la invitó a ver un entrenamiento “y lo chistoso de todo esto, que la chica que me invitó lamentablemente tuvo que irse y yo me quedé”, recuerda.

Antes de finalizar recomendó a los nuevos alumnos que están iniciando, “que sigan adelante, si realmente les gusta este ejercicio, que se esfuercen y que tengan en cuenta que realmente si quieren la disciplina van a llegar lejos, les digo que tengan mucha paciencia y ante todo que cumplan sus sueños y que nunca se rindan. También deseo agradecer el apoyo que nos ha brindado Diario de Xalapa a nosotros los deportistas, es una gran motivación para continuar trabajando fuerte, porque no es fácil ser deportista, ya que luego siente uno que ya no puede, pero el saber que hay personas que no apoyan eso nos da para delante”, concluyó.